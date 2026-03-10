ASTROLOGIA

A vida começa a melhorar de verdade para 4 signos após o fim de Júpiter retrógrado

Depois de um período voltado para reflexões internas e ajustes de rumo, o movimento direto de Júpiter em Câncer tende a trazer expansão, confiança e novas oportunidades

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 07:00

Desde novembro de 2025, o período de Júpiter retrógrado tem incentivado revisões internas, reflexões sobre felicidade pessoal e mudanças de perspectiva. Esse movimento costuma funcionar como uma pausa estratégica, ajudando a reorganizar prioridades e repensar planos antes de avançar.

Quando Júpiter encerra o movimento retrógrado em Câncer amanhã, dia 11 de março, a sensação de estagnação pode começar a desaparecer, abrindo espaço para crescimento, oportunidades e decisões mais confiantes. Para alguns signos, essa virada tende a marcar o início de uma fase mais positiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: As questões financeiras e o valor que você atribui a si mesmo estiveram em destaque nos últimos meses. Com o fim do período retrógrado, surge a chance de enxergar suas habilidades com mais clareza e aproveitar oportunidades que antes pareciam distantes. Esse momento pode ajudar a fortalecer a segurança material e emocional.

Dica cósmica: Reconhecer o próprio valor é o primeiro passo para atrair prosperidade.

Câncer: O movimento direto de Júpiter no seu signo pode trazer uma sensação de renovação pessoal. Nos últimos meses, você pode ter refletido bastante sobre quem é e sobre o que deseja construir para o futuro. Agora, essa clareza começa a se transformar em ação. Novas oportunidades podem surgir em diferentes áreas da vida, trazendo mais confiança e sensação de propósito.

Dica cósmica: Confie na própria evolução e permita que o mundo veja sua verdadeira força.

Escorpião: Uma fase de crescimento intelectual e expansão de horizontes começa a ganhar força. Ideias novas, estudos, viagens ou experiências diferentes podem trazer uma sensação de descoberta sobre o próprio caminho. Essa fase tende a ampliar sua visão de mundo e ajudar você a entender melhor seu lugar nele.

Dica cósmica: Permita que a curiosidade leve você para novos territórios.

Peixes: Assuntos ligados ao amor, à criatividade e à alegria tendem a ganhar mais espaço. Depois de um período de reflexão, as relações podem se tornar mais leves e significativas. Além disso, talentos criativos ou projetos pessoais podem receber mais atenção e oportunidades de crescimento.

Dica cósmica: Quando você se permite viver com mais leveza, novas possibilidades aparecem.