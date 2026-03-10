Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A vida começa a melhorar de verdade para 4 signos após o fim de Júpiter retrógrado

Depois de um período voltado para reflexões internas e ajustes de rumo, o movimento direto de Júpiter em Câncer tende a trazer expansão, confiança e novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 07:00

Júpiter e signos
Júpiter e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Desde novembro de 2025, o período de Júpiter retrógrado tem incentivado revisões internas, reflexões sobre felicidade pessoal e mudanças de perspectiva. Esse movimento costuma funcionar como uma pausa estratégica, ajudando a reorganizar prioridades e repensar planos antes de avançar.

Quando Júpiter encerra o movimento retrógrado em Câncer amanhã, dia 11 de março, a sensação de estagnação pode começar a desaparecer, abrindo espaço para crescimento, oportunidades e decisões mais confiantes. Para alguns signos, essa virada tende a marcar o início de uma fase mais positiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor

Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor

Imagem - Hoje (10 de março), mudanças inesperadas pedem flexibilidade e fazem os signos repensarem seus planos

Hoje (10 de março), mudanças inesperadas pedem flexibilidade e fazem os signos repensarem seus planos

Imagem - Ressaca do eclipse atinge todos os signos nesta semana e traz confusão, revelações e reencontros marcantes

Ressaca do eclipse atinge todos os signos nesta semana e traz confusão, revelações e reencontros marcantes

Gêmeos: As questões financeiras e o valor que você atribui a si mesmo estiveram em destaque nos últimos meses. Com o fim do período retrógrado, surge a chance de enxergar suas habilidades com mais clareza e aproveitar oportunidades que antes pareciam distantes. Esse momento pode ajudar a fortalecer a segurança material e emocional.

Dica cósmica: Reconhecer o próprio valor é o primeiro passo para atrair prosperidade.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Câncer: O movimento direto de Júpiter no seu signo pode trazer uma sensação de renovação pessoal. Nos últimos meses, você pode ter refletido bastante sobre quem é e sobre o que deseja construir para o futuro. Agora, essa clareza começa a se transformar em ação. Novas oportunidades podem surgir em diferentes áreas da vida, trazendo mais confiança e sensação de propósito.

Dica cósmica: Confie na própria evolução e permita que o mundo veja sua verdadeira força.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Escorpião: Uma fase de crescimento intelectual e expansão de horizontes começa a ganhar força. Ideias novas, estudos, viagens ou experiências diferentes podem trazer uma sensação de descoberta sobre o próprio caminho. Essa fase tende a ampliar sua visão de mundo e ajudar você a entender melhor seu lugar nele.

Dica cósmica: Permita que a curiosidade leve você para novos territórios.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Peixes: Assuntos ligados ao amor, à criatividade e à alegria tendem a ganhar mais espaço. Depois de um período de reflexão, as relações podem se tornar mais leves e significativas. Além disso, talentos criativos ou projetos pessoais podem receber mais atenção e oportunidades de crescimento.

Dica cósmica: Quando você se permite viver com mais leveza, novas possibilidades aparecem.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Gêmeos Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Júpiter

Mais recentes

Imagem - Atiradora ameaçou Rihanna antes de disparar mais de 10 tiros contra casa da cantora; veja o que ela disse

Atiradora ameaçou Rihanna antes de disparar mais de 10 tiros contra casa da cantora; veja o que ela disse
Imagem - Psicoterapeuta faz alerta: 'criança não para de chorar porque está bem, mas porque aprendeu que ninguém vai ajudá-la'

Psicoterapeuta faz alerta: 'criança não para de chorar porque está bem, mas porque aprendeu que ninguém vai ajudá-la'
Imagem - Tarot aponta virada no destino de alguns signos nesta terça (10)

Tarot aponta virada no destino de alguns signos nesta terça (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
01

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
02

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Imagem - 60 km/h: veja quais avenidas de Salvador podem ter redução da velocidade máxima
03

60 km/h: veja quais avenidas de Salvador podem ter redução da velocidade máxima

Imagem - Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta
04

Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta