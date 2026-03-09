Acesse sua conta
Ressaca do eclipse atinge todos os signos nesta semana e traz confusão, revelações e reencontros marcantes

Os efeitos do fenômeno ainda podem deixar emoções confusas e trazer reflexões profundas para cada signo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:00

Lua e os signos
Lua e os signos Crédito: FreePik

Os efeitos de um eclipse não terminam no dia em que ele acontece. Segundo a astróloga Bella Popa, é comum existir uma espécie de “ressaca do eclipse” que pode durar até duas semanas depois do evento. Como um eclipse ocorreu em 3 de março, muitos signos ainda podem sentir reflexos emocionais durante a semana de 9 a 15.

Esse período pode ser ainda mais confuso porque Mercúrio segue retrógrado em Peixes até 20 de março, aumentando a sensação de neblina mental e revisões internas. A boa notícia é que a semana também favorece reflexões importantes e conversas que podem ajudar a reorganizar sentimentos.

Áries: O eclipse recente pode ter abalado suas certezas e feito você questionar suas verdadeiras motivações. Esta semana favorece um olhar mais profundo para dentro, ajudando a entender o que realmente merece sua energia. Evite reagir impulsivamente e procure lidar com seus sentimentos de forma honesta.

Dica cósmica: Reserve um tempo para refletir antes de agir.

Touro: Algumas relações podem ter sido colocadas em perspectiva depois do eclipse. Agora pode surgir uma ressaca emocional ao revisitar conexões que marcaram sua trajetória. Para quem busca novos vínculos, a tendência é que oportunidades mais alinhadas apareçam após o dia 20.

Dica cósmica: Não tenha medo de encerrar ciclos que já cumpriram seu papel.

Gêmeos: O eclipse pode ter mexido com sua vida doméstica ou familiar. Nesta semana, estar perto das pessoas que você ama pode ajudar a trazer estabilidade emocional. Conversas importantes podem surgir e abrir caminhos para resolver pendências.

Dica cósmica: Fale com clareza sobre o que sente.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Este período pode revelar quem realmente está ao seu lado. O eclipse pode ter iluminado questões ligadas a amizades e apoio emocional, mostrando quais vínculos são mais sólidos. O apoio de pessoas próximas pode fazer toda a diferença agora.

Dica cósmica: Valorize quem demonstra presença de verdade.

Leão: A energia do eclipse ainda pode trazer reflexões sobre escolhas recentes. Em vez de focar no passado, procure olhar para as experiências como aprendizado. A semana pede calma, paciência e menos autocobrança.

Dica cósmica: Vá no seu próprio ritmo.

Virgem: O eclipse pode ter despertado lembranças ou emoções ligadas a histórias do passado. No começo da semana, você pode sentir vontade de se proteger mais emocionalmente. Aos poucos, porém, pode encontrar coragem para lidar com o que estava guardado.

Dica cósmica: Não ignore sentimentos que pedem atenção.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Depois de um período intenso, esta semana pede descanso e reorganização emocional. Algumas emoções podem voltar à superfície, mas isso pode ajudar você a entender melhor o que precisa mudar. Com o passar dos dias, a leveza tende a voltar.

Dica cósmica: Permita-se sentir sem pressa.

Escorpião: O eclipse pode ter provocado mudanças em amizades ou círculos sociais. Algumas pessoas do passado podem reaparecer, trazendo reflexões sobre vínculos e escolhas. É um bom momento para avaliar quem realmente combina com seu futuro.

Dica cósmica: Observe quem soma de verdade.

Sagitário: Questões profissionais podem ganhar destaque depois do eclipse. Talvez você esteja se perguntando se ainda se sente inspirado pelo caminho que escolheu. Este é um momento mais de reflexão do que de decisões definitivas.

Dica cósmica: Escute sua intuição antes de mudar de rumo.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: A forma como você se expressa pode passar por ajustes nesta semana. Pode surgir uma vontade maior de falar o que pensa, mas o período pede sensibilidade ao lidar com as emoções alheias. Equilíbrio será essencial.

Dica cósmica: Use as palavras com gentileza.

Aquário: O eclipse pode ter iluminado questões ligadas a valores e planos de longo prazo. Ideias importantes podem surgir agora, mas mudanças maiores talvez precisem esperar um pouco. Aproveite o período para reorganizar seus objetivos.

Dica cósmica: Reavalie prioridades com calma.

Peixes: Esta semana pode trazer uma nova forma de enxergar a si mesmo. O eclipse pode ter mostrado o quanto você evoluiu nos últimos anos. Relações também entram em foco, ajudando você a entender melhor o que realmente quer daqui para frente.

Dica cósmica: Reconheça sua própria evolução.

Tags:

Signo Eclipse Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Mercúrio Retrógrado

