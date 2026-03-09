ASTROLOGIA

Ressaca do eclipse atinge todos os signos nesta semana e traz confusão, revelações e reencontros marcantes

Os efeitos do fenômeno ainda podem deixar emoções confusas e trazer reflexões profundas para cada signo

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:00

Lua e os signos Crédito: FreePik

Os efeitos de um eclipse não terminam no dia em que ele acontece. Segundo a astróloga Bella Popa, é comum existir uma espécie de “ressaca do eclipse” que pode durar até duas semanas depois do evento. Como um eclipse ocorreu em 3 de março, muitos signos ainda podem sentir reflexos emocionais durante a semana de 9 a 15.

Esse período pode ser ainda mais confuso porque Mercúrio segue retrógrado em Peixes até 20 de março, aumentando a sensação de neblina mental e revisões internas. A boa notícia é que a semana também favorece reflexões importantes e conversas que podem ajudar a reorganizar sentimentos.

Áries: O eclipse recente pode ter abalado suas certezas e feito você questionar suas verdadeiras motivações. Esta semana favorece um olhar mais profundo para dentro, ajudando a entender o que realmente merece sua energia. Evite reagir impulsivamente e procure lidar com seus sentimentos de forma honesta.

Dica cósmica: Reserve um tempo para refletir antes de agir.

Touro: Algumas relações podem ter sido colocadas em perspectiva depois do eclipse. Agora pode surgir uma ressaca emocional ao revisitar conexões que marcaram sua trajetória. Para quem busca novos vínculos, a tendência é que oportunidades mais alinhadas apareçam após o dia 20.

Dica cósmica: Não tenha medo de encerrar ciclos que já cumpriram seu papel.

Gêmeos: O eclipse pode ter mexido com sua vida doméstica ou familiar. Nesta semana, estar perto das pessoas que você ama pode ajudar a trazer estabilidade emocional. Conversas importantes podem surgir e abrir caminhos para resolver pendências.

Dica cósmica: Fale com clareza sobre o que sente.

Câncer: Este período pode revelar quem realmente está ao seu lado. O eclipse pode ter iluminado questões ligadas a amizades e apoio emocional, mostrando quais vínculos são mais sólidos. O apoio de pessoas próximas pode fazer toda a diferença agora.

Dica cósmica: Valorize quem demonstra presença de verdade.

Leão: A energia do eclipse ainda pode trazer reflexões sobre escolhas recentes. Em vez de focar no passado, procure olhar para as experiências como aprendizado. A semana pede calma, paciência e menos autocobrança.

Dica cósmica: Vá no seu próprio ritmo.

Virgem: O eclipse pode ter despertado lembranças ou emoções ligadas a histórias do passado. No começo da semana, você pode sentir vontade de se proteger mais emocionalmente. Aos poucos, porém, pode encontrar coragem para lidar com o que estava guardado.

Dica cósmica: Não ignore sentimentos que pedem atenção.

Libra: Depois de um período intenso, esta semana pede descanso e reorganização emocional. Algumas emoções podem voltar à superfície, mas isso pode ajudar você a entender melhor o que precisa mudar. Com o passar dos dias, a leveza tende a voltar.

Dica cósmica: Permita-se sentir sem pressa.

Escorpião: O eclipse pode ter provocado mudanças em amizades ou círculos sociais. Algumas pessoas do passado podem reaparecer, trazendo reflexões sobre vínculos e escolhas. É um bom momento para avaliar quem realmente combina com seu futuro.

Dica cósmica: Observe quem soma de verdade.

Sagitário: Questões profissionais podem ganhar destaque depois do eclipse. Talvez você esteja se perguntando se ainda se sente inspirado pelo caminho que escolheu. Este é um momento mais de reflexão do que de decisões definitivas.

Dica cósmica: Escute sua intuição antes de mudar de rumo.

Capricórnio: A forma como você se expressa pode passar por ajustes nesta semana. Pode surgir uma vontade maior de falar o que pensa, mas o período pede sensibilidade ao lidar com as emoções alheias. Equilíbrio será essencial.

Dica cósmica: Use as palavras com gentileza.

Aquário: O eclipse pode ter iluminado questões ligadas a valores e planos de longo prazo. Ideias importantes podem surgir agora, mas mudanças maiores talvez precisem esperar um pouco. Aproveite o período para reorganizar seus objetivos.

Dica cósmica: Reavalie prioridades com calma.

Peixes: Esta semana pode trazer uma nova forma de enxergar a si mesmo. O eclipse pode ter mostrado o quanto você evoluiu nos últimos anos. Relações também entram em foco, ajudando você a entender melhor o que realmente quer daqui para frente.