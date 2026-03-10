NOVELA DAS 9

Confissão do roubo, expulsão de Lucélia e depoimento na delegacia agitam Três Graças nesta terça (10)

Revelações sobre o plano do roubo e tensão entre personagens prometem movimentar a trama

Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 08:00

Depoimento, revelações sobre o roubo e expulsão de Lucélia movimentam Três Graças Crédito: Reprodução

O novo capítulo de Três Graças, novela das 9 da Globo, promete intensificar o mistério envolvendo a escultura que dá nome à trama, além de trazer confrontos e revelações que podem mudar o rumo da investigação.

Logo no início, Paulinho, Juquinha e Jairo tentam lidar com o cinismo de Ferette, que continua evitando esclarecer pontos importantes sobre o desaparecimento das esculturas. Enquanto isso, Gerluce surpreende ao revelar a Zenilda que foi ela quem planejou o roubo das Três Graças, dando um novo rumo à história.

As suspeitas também aumentam quando Júnior passa a desconfiar de que Kasper e Bagdá estejam agindo juntos. A tensão entre os personagens cresce à medida que novas conexões começam a surgir na investigação.

Em outra frente da trama, Bagdá expulsa Lucélia de casa, deixando a personagem sem rumo. Diante da situação, Vandílson se oferece para ajudá-la, demonstrando solidariedade em meio ao conflito.

Determinando avançar nas apurações, Paulinho entrega uma intimação a Gerluce, convocando-a para depor sobre o desaparecimento das esculturas. Ao mesmo tempo, Júnior confronta Kasper, questionando se ele foi o responsável por mandar Bagdá ao ferro-velho em busca das Três Graças.