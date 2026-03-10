Acesse sua conta
Maíra Cardi revela que passará por cirurgia para 'abrir a cara inteira' após deformação no rosto: 'Gravíssimo'

Influenciadora disse que foi enganada há quase 20 anos e corre risco de necrose

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 11:33

Maíra Cardi Crédito: Reprodução

Maíra Cardi usou as redes sociais para desabafar sobre um grave problema de saúde que vem enfrentando. A influenciadora contou que precisará enfrentar uma cirurgia delicada para retirar PMMA (polimetilmetacrilato), substância que teria sido aplicada em seu rosto há cerca de 18 anos durante um procedimento estético.

De acordo com Maíra, o material foi colocado por uma dermatologista para tratar olheiras profundas e também na região do chamado "bigode chinês". Mas o que era para ser um retoque estético simples virou um enorme problema para a coach. Ela afirma que, na época, não foi informada sobre qual produto estava sendo utilizado. "Em nenhum momento ela falou que estava colocando PMMA na minha cara", afirmou.

A influenciadora também contou que começou a notar mudanças logo após o procedimento. Ao longo dos anos, o rosto passou a apresentar inchaço e deformações e, atualmente, Maíra diz sentir nódulos e endurecimentos em algumas regiões da face. "Minha cara está inchada. Esse lado está maior [que o outro.] Eu consigo pegar, sentir o produto", contou, enquanto mostrava o rosto para a câmera.

Ela também disse que descobriu o perigo muito tempo depois, quando procurou ajuda médica para entender as alterações em seu rosto. Foi quando ela recebeu o alerta que o material poderia causar danos fatais. "Minha amiga, que era enfermeira, falou: 'Maíra, isso que ela pôs na sua cara necrosa.' Gravíssimo, pode levar à morte'". 

Em seus stories, Maíra também revelou que terá passar por uma cirurgia para retirada do material acumulado. "Eu vou ter que abrir minha cara inteira, puxar a cara para frente e fazer uma raspagem, porque esse negócio pode impedir a circulação do sangue, [e se isso acontecer] necrosa, porque para de vascularizar. Simples assim", falou.

"Tem um termo que eles chamam de 'diabo dormindo', uma coisa assim. Não mexe no diabo dormindo, quando você tem alguma coisa assim no rosto, às vezes é melhor não mexer se está quieto, porque se mexe, o diabo acorda. Só que no meu caso, o meu diabo tá acordando e eu não tô mexendo, então vou ter que mexer. E aí eu vou ter que abrir minha cara toda para poder raspar", completou Maíra, que se comparou com o Fofão, personagem brasileiro famoso nos anos 80.

@cardinigro Vou precisar fazer uma CIRURGIA! Indicações de médico aqui nos comentários ou no direct da @Leticia Galvao ♬ som original - Cardi Nigro

Tags:

Cirurgia Plástica Cirurgia Maíra Cardi

