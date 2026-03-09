VELHA CONHECIDA

Quem é Pauline Tantot, francesa criadora de conteúdo adulto que ganhou curtida polêmica de Neymar

Influenciadora francesa voltou aos holofotes após curtida polêmica do craque do Santos em foto sensual nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:53

Pauline já esteve em festa de Neymar e voltou aos holofotes após curtida polêmica Crédito: Reprodução

A modelo e criadora de conteúdo adulto Pauline Tantot, de 31 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (9) após Neymar Jr. curtir uma de suas fotos mais recentes no Instagram. A interação rapidamente viralizou entre fãs do jogador e colocou novamente o nome da influenciadora francesa entre os assuntos comentados.

O episódio ganhou ainda mais repercussão depois que o atleta afirmou que a curtida nas fotos sensuais da modelo teria acontecido “sem querer”. Mesmo com a justificativa, usuários das redes passaram a resgatar registros antigos que mostram que a relação entre os dois não é recente.

Pauline tem uma irmã gêmea, Mathilde Tantot, que também atua como influenciadora e criadora de conteúdo adulto. As duas ficaram conhecidas internacionalmente durante o período em que Neymar defendia o Paris Saint-Germain, por volta de 2017, quando passaram a circular em eventos frequentados por jogadores de futebol e celebridades.

Pauline Tantot 1 de 15

Entre os registros que voltaram a circular nas redes estão fotos do aniversário de 27 anos de Neymar, realizado em fevereiro de 2019. Na ocasião, as irmãs participaram da festa do jogador. Mathilde apareceu com um vestido curto preto, enquanto Pauline usou um mini vestido vermelho estampado.

Na mesma celebração, o atacante também foi filmado em clima de proximidade com Rafaela Porto, ex-participante do The Voice Brasil. Meses depois, durante o Carnaval daquele ano, os dois chegaram a ser fotografados aos beijos em uma festa em Salvador, episódio que também voltou a ser lembrado após a nova polêmica.

Diante da repercussão da curtida recente, Neymar utilizou as redes sociais para se explicar e afirmou que reagiu à publicação sem perceber. O jogador ainda disse que costuma evitar interagir com fotos de mulheres justamente para não gerar interpretações.