Três Graças: atitude inesperada de Lorena com Juquinha muda rumo da novela

Heider Sacramento
Publicado em 6 de março de 2026 às 18:50
A novela Três Graças terá uma reviravolta importante envolvendo a personagem Lorena, interpretada por Alanis Guillen. Nos próximos capítulos da trama escrita por Aguinaldo Silva, a jovem passará por uma grande mudança de vida e começará a trabalhar em um bar, marcando uma nova fase na história.
Na novela das nove da TV Globo, Lorena também tomará outra decisão importante: ela irá morar com Juquinha, personagem de Gabriela Medvedovsky. A convivência entre as duas ganhará destaque na reta final da trama e também será explorada em um conteúdo especial nas redes sociais da emissora.
Filha de Ferette, vivido por Murilo Benício, e Zenilda, interpretada por Andréia Horta, Lorena verá sua rotina mudar completamente. A personagem também é irmã de Leonardo, papel de Pedro Novaes, e terá novos desafios pessoais enquanto a história caminha para os últimos capítulos.
Lorena e Juquinha em 'Três Graças'
A reta final de Três Graças promete fortes emoções. O último capítulo da novela está previsto para ir ao ar em 15 de maio, encerrando a produção com 179 capítulos. Entre os acontecimentos mais marcantes está a morte de Ferette, que será assassinado por um de seus inimigos.
Em entrevista ao Gshow, Gabriela Medvedovsky falou sobre a parceria com Alanis Guillen nos bastidores da novela. A atriz destacou a sintonia entre as duas e elogiou a colega de cena. Segundo ela, Alanis é uma atriz sensível e talentosa, além de manter um clima leve no set de gravações.