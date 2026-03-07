ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos neste sábado (7 de março): silêncio também é proteção

Dia favorece reflexão, equilíbrio emocional e escolhas feitas com calma

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 00:00

Horóscopo, signo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O sábado (7) chega com uma energia que convida à observação e ao autocontrole. O Anjo da Guarda atua hoje como um protetor que orienta a evitar conflitos desnecessários e a pensar bem antes de reagir. Nem toda situação precisa de resposta imediata, e saber manter o silêncio em certos momentos pode evitar desgastes.

É um dia em que pequenas atitudes podem fazer grande diferença no equilíbrio emocional. A espiritualidade indica que agir com prudência será mais eficaz do que tentar resolver tudo de uma vez.

Gêmeos

Conversas podem gerar mal-entendidos se forem conduzidas com pressa. O recado espiritual é ouvir mais e falar apenas o necessário. A calma ajudará a evitar discussões e preservar relações importantes.

Características do signo de Gêmeos 1 de 8

Escorpião

O dia pode trazer provocações ou situações que mexem com emoções profundas. O Anjo da Guarda orienta a não reagir de forma impulsiva. Manter a serenidade será a melhor forma de proteger sua energia.

Características de Escorpião 1 de 6

Aquário

Algumas mudanças podem surgir de forma inesperada. Em vez de resistir, tente observar o cenário com mais tranquilidade. A flexibilidade será essencial para atravessar o dia com equilíbrio.

Características do signo de Aquário 1 de 9

Mensagem do dia