Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos neste sábado (7 de março): silêncio também é proteção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de março de 2026 às 00:00
O sábado (7) chega com uma energia que convida à observação e ao autocontrole. O Anjo da Guarda atua hoje como um protetor que orienta a evitar conflitos desnecessários e a pensar bem antes de reagir. Nem toda situação precisa de resposta imediata, e saber manter o silêncio em certos momentos pode evitar desgastes.
É um dia em que pequenas atitudes podem fazer grande diferença no equilíbrio emocional. A espiritualidade indica que agir com prudência será mais eficaz do que tentar resolver tudo de uma vez.
Gêmeos
Conversas podem gerar mal-entendidos se forem conduzidas com pressa. O recado espiritual é ouvir mais e falar apenas o necessário. A calma ajudará a evitar discussões e preservar relações importantes.
Características do signo de Gêmeos
Escorpião
O dia pode trazer provocações ou situações que mexem com emoções profundas. O Anjo da Guarda orienta a não reagir de forma impulsiva. Manter a serenidade será a melhor forma de proteger sua energia.
Características de Escorpião
Aquário
Algumas mudanças podem surgir de forma inesperada. Em vez de resistir, tente observar o cenário com mais tranquilidade. A flexibilidade será essencial para atravessar o dia com equilíbrio.
Características do signo de Aquário
Mensagem do dia
Nem toda batalha precisa ser enfrentada. Em alguns momentos, a maior sabedoria está em observar, compreender e escolher o momento certo para agir.