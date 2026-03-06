BBB 26: após polêmica na Prova do Líder, produção confirma Jonas e Cowboy como líderes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de março de 2026 às 23:35
A oitava Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 terminou em meio a polêmica nas redes sociais nesta sexta-feira (6). Apesar das reclamações de espectadores e suspeitas de falhas na dinâmica, a produção do reality exibido pela TV Globo confirmou no programa ao vivo a vitória de Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy como os novos líderes da semana.
A disputa, que durou cerca de 14 horas e meia, foi uma prova de resistência e terminou com a dupla superando os demais participantes na reta final. Com a vitória, Jonas e Cowboy assumem o poder de liderança e passam a influenciar diretamente as próximas decisões estratégicas dentro da casa.
Mesmo antes do resultado final, a dinâmica já vinha gerando questionamentos. Durante a prova, Cowboy chegou a chamar a produção para apontar uma possível desigualdade nos cabos utilizados na estrutura da disputa, alegando que havia diferença de altura entre os equipamentos das duplas.
Jonas e Cowboy
A equipe do programa informou que faria uma nova verificação no mecanismo após a reclamação. Em determinado momento, a produção chegou a realizar ajustes na estrutura utilizada pelos participantes para garantir que a disputa continuasse de forma equilibrada.
Nas redes sociais, parte do público passou a questionar o resultado da prova e levantou suspeitas de possíveis falhas ou vantagens durante a disputa. Alguns espectadores pediram revisão da dinâmica e criticaram a condução da prova nas plataformas digitais.
Apesar das críticas, a produção do BBB 26 manteve o resultado e validou oficialmente a vitória de Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy na edição ao vivo do reality.