Quem é Anita Harley, herdeira bilionária em coma há 10 anos e alvo de disputa por fortuna de R$ 2 bilhões

Fortuna de R$ 2 bilhões da empresária ligada às Casas Pernambucanas virou centro de disputa judicial e inspirou documentário

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de março de 2026 às 22:27

Crédito: Reprodução

A história da empresária Anita Harley voltou a repercutir após virar tema da série documental O Testamento: O Segredo de Anita Harley. Herdeira associada ao grupo Casas Pernambucanas, ela está em coma há quase uma década depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e deixou uma fortuna bilionária no centro de uma disputa judicial.

Lançada no streaming no fim de fevereiro, a produção apresenta a trajetória de Anita Harley antes do problema de saúde e detalha o embate pelo controle de seu patrimônio, estimado em cerca de R$ 2 bilhões. A minissérie reúne depoimentos de pessoas próximas, advogados e familiares envolvidos no caso.

A empresária sofreu o AVC em 2016 e, desde então, permanece internada em um hospital na cidade de São Paulo. Antes da doença, Anita levava uma vida marcada por luxo e chegou a morar em hotéis de alto padrão na capital paulista.

Anita Harley

Crédito: Reprodução

Após o episódio de saúde, surgiram disputas sobre quem teria o direito de administrar seus bens. De um lado está Cristine Rodrigues, secretária de confiança da empresária, indicada em documentos assinados por Anita para cuidar de seus interesses. Do outro, Sônia Soares, funcionária que convivia com ela e que afirma ter mantido um relacionamento com a herdeira.

Entre os bens envolvidos no processo está uma mansão com 96 cômodos localizada no bairro da Aclimação, na região central de São Paulo. O imóvel é avaliado em cerca de R$ 50 milhões e integra parte do patrimônio milionário em disputa.

Dirigida por Camila Appel, a série documental apresenta diferentes versões sobre o caso e reúne relatos de pessoas que conviveram com Anita Harley, além de Artur Miceli, que foi reconhecido judicialmente como filho socioafetivo da empresária.

