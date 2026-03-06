Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é e quanto custa fazer um piquenique na Muralha da China como Bell Marques

Cantor mostrou nas redes sociais um momento especial com a família no ponto turístico e experiência existe para visitantes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de março de 2026 às 19:50

Bell Marques aparece fazendo piquenique durante visita à Muralha da China Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Bell Marques chamou atenção nas redes sociais ao aparecer fazendo um piquenique durante visita à Grande Muralha da China, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. Em vídeo publicado durante viagem em família pelo país asiático, o artista aparece em uma mesa montada com comida e bebida enquanto aproveita a vista do monumento histórico.

A cena despertou curiosidade entre fãs: afinal, é possível fazer um piquenique na Muralha da China? A resposta é sim, embora a experiência normalmente faça parte de tours privados organizados por agências de turismo. Em trechos específicos do monumento, principalmente na região de Mutianyu, próxima a Pequim, empresas oferecem visitas personalizadas que incluem transporte, guia e até uma estrutura de piquenique com bebidas e snacks para os visitantes.

Esses pacotes costumam oferecer uma experiência mais exclusiva. Alguns incluem mesa montada, frutas, bebidas e até espumante para que turistas aproveitem a paisagem histórica enquanto fazem uma pausa durante a caminhada pela muralha. O preço varia bastante, mas tours com piquenique começam em cerca de US$ 80 (aproximadamente R$ 400) e podem chegar a US$ 196 por pessoa (cerca de R$ 970) em experiências privadas com guia e transporte incluídos.

Bell Marques

Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques por Webert Belicio/ Agnews
1 de 23
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews

Mesmo sem contratar um pacote especial, visitantes também podem levar seus próprios lanches. Não existem restaurantes diretamente sobre a muralha, mas muitos turistas optam por carregar água, frutas ou sanduíches para fazer pequenas pausas durante o passeio e apreciar a vista do local histórico.

Para quem deseja apenas conhecer a Muralha da China sem experiências exclusivas, o custo da visita é bem mais baixo. O ingresso em áreas populares como Mutianyu custa cerca de 40 yuans (aproximadamente R$ 28). Já serviços opcionais, como teleférico ou transporte interno até o topo da muralha, podem custar cerca de 120 yuans (aproximadamente R$ 85) adicionais.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Bell Marques aparece relaxando com a família após a maratona de shows do Carnaval. Aos 73 anos, o cantor realizou nove apresentações em seis dias e aproveita agora um período de descanso durante a viagem pela China, celebrando também um momento especial: o nascimento da primeira neta da família, Maria Luísa.

Leia mais

Imagem - Três Graças: atitude inesperada de Lorena com Juquinha muda rumo da novela

Três Graças: atitude inesperada de Lorena com Juquinha muda rumo da novela

Imagem - Rodrigo Bocardi diz que saída da Globo interessava a pessoas dentro da emissora

Rodrigo Bocardi diz que saída da Globo interessava a pessoas dentro da emissora

Imagem - BBB 26: Ana Paula Renault chora após acusação de Babu e desabafa: ‘Perdeu a graça’

BBB 26: Ana Paula Renault chora após acusação de Babu e desabafa: ‘Perdeu a graça’

Tags:

Viagem Turismo Bell Marques China

Mais recentes

Imagem - Ivete Sangalo volta aos palcos no BBB 26 dias após cirurgia no rosto

Ivete Sangalo volta aos palcos no BBB 26 dias após cirurgia no rosto
Imagem - Saiba o que levaria Arthur Aguiar a voltar para o Big Brother Brasil

Saiba o que levaria Arthur Aguiar a voltar para o Big Brother Brasil
Imagem - Esposa de Neymar, Bruna Biancardi nega especulações sobre querer ser ‘musa’ da Copa do Mundo

Esposa de Neymar, Bruna Biancardi nega especulações sobre querer ser ‘musa’ da Copa do Mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte
01

Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte

Imagem - Resultado da Lotofácil 3629, desta sexta-feira (6)
02

Resultado da Lotofácil 3629, desta sexta-feira (6)

Imagem - Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos
03

Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
04

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo