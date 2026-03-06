EXPERIÊNCIA PREMIUM

Como é e quanto custa fazer um piquenique na Muralha da China como Bell Marques

Cantor mostrou nas redes sociais um momento especial com a família no ponto turístico e experiência existe para visitantes

Heider Sacramento

Publicado em 6 de março de 2026 às 19:50

Bell Marques aparece fazendo piquenique durante visita à Muralha da China Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Bell Marques chamou atenção nas redes sociais ao aparecer fazendo um piquenique durante visita à Grande Muralha da China, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. Em vídeo publicado durante viagem em família pelo país asiático, o artista aparece em uma mesa montada com comida e bebida enquanto aproveita a vista do monumento histórico.

A cena despertou curiosidade entre fãs: afinal, é possível fazer um piquenique na Muralha da China? A resposta é sim, embora a experiência normalmente faça parte de tours privados organizados por agências de turismo. Em trechos específicos do monumento, principalmente na região de Mutianyu, próxima a Pequim, empresas oferecem visitas personalizadas que incluem transporte, guia e até uma estrutura de piquenique com bebidas e snacks para os visitantes.

Esses pacotes costumam oferecer uma experiência mais exclusiva. Alguns incluem mesa montada, frutas, bebidas e até espumante para que turistas aproveitem a paisagem histórica enquanto fazem uma pausa durante a caminhada pela muralha. O preço varia bastante, mas tours com piquenique começam em cerca de US$ 80 (aproximadamente R$ 400) e podem chegar a US$ 196 por pessoa (cerca de R$ 970) em experiências privadas com guia e transporte incluídos.

Bell Marques 1 de 23

Mesmo sem contratar um pacote especial, visitantes também podem levar seus próprios lanches. Não existem restaurantes diretamente sobre a muralha, mas muitos turistas optam por carregar água, frutas ou sanduíches para fazer pequenas pausas durante o passeio e apreciar a vista do local histórico.

Para quem deseja apenas conhecer a Muralha da China sem experiências exclusivas, o custo da visita é bem mais baixo. O ingresso em áreas populares como Mutianyu custa cerca de 40 yuans (aproximadamente R$ 28). Já serviços opcionais, como teleférico ou transporte interno até o topo da muralha, podem custar cerca de 120 yuans (aproximadamente R$ 85) adicionais.