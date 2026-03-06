BBB 26: Ana Paula Renault chora após acusação de Babu e desabafa: ‘Perdeu a graça’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de março de 2026 às 17:50
Ana Paula Renault ficou aos prantos na tarde desta sexta-feira (6) no Big Brother Brasil 26 e assustou o público ao admitir que o jogo “perdeu a graça”. Em conversa com os colegas Juliano e Samira, a sister desabafou após as acusações feitas por Babu Santana dentro da casa.
Abalada, Ana Paula disse que ficou preocupada depois de ser comparada com Karol Conká, participante que protagonizou uma das maiores polêmicas do Big Brother Brasil 21. Durante a conversa, ela afirmou que se sentiu desmotivada com o rumo do jogo. “O jogo perdeu a graça pra mim. Porque ninguém quer jogar comigo aqui dentro”, declarou a veterana.
Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)
Ao perceber o estado da colega, Juliano tentou tranquilizá-la e afirmou que não acredita nas acusações feitas contra ela. O brother disse que entende a frustração da sister e destacou que situações desse tipo acabam desarmando os participantes dentro do reality. Segundo ele, a sensação é de que qualquer fala pode ser usada contra quem está no jogo.
Ana Paula Renault também criticou a postura de Babu Santana e afirmou acreditar que o ator usou o tema de forma estratégica. A sister disse que sempre reconheceu seus privilégios e que tenta se posicionar como aliada em discussões sociais dentro da casa. Apesar disso, afirmou que ficou incomodada com a forma como o assunto foi levantado no reality.