GASTRONOMIA

Como é o restaurante de Dayse, campeã do MasterChef? Veja preços e pratos do Paparoto Cucina

Restaurante aposta em culinária italiana , pratos sofisticados e experiência gastronômica que pode passar de R$ 400 por pessoa

Heider Sacramento

Publicado em 6 de março de 2026 às 07:00

Dayse comanda o Paparoto, onde pratos e menu degustação podem ultrapassar R$ 350 Crédito: Reprodução/Instagram

A chef Dayse Paparoto, conhecida nacionalmente após vencer o reality MasterChef Profissionais, transformou o sucesso na televisão em um negócio de alto padrão. À frente do restaurante Paparoto Cucina, a cozinheira comanda uma das casas italianas contemporâneas mais comentadas da capital paulista, atraindo milhares de clientes todos os meses em busca da experiência gastronômica criada pela chef.

Localizado no complexo do Shopping JK Iguatemi, na região da Vila Olímpia, o restaurante combina ambiente sofisticado, pratos bem servidos e receitas que misturam tradição italiana com toques autorais da chef.

Os preços no Paparoto Cucina variam bastante dependendo do tipo de experiência escolhida. O restaurante oferece desde pratos individuais à la carte até menus degustação completos.

Entre os valores praticados na casa estão:

Menu degustação com 6 etapas: cerca de R$ 350 por pessoa

Entradas: a partir de aproximadamente R$ 60

Pratos principais: entre R$ 70 e R$ 150, podendo ultrapassar esse valor em receitas mais elaboradas

Sobremesas: entre R$ 48 e R$ 56

Críticas gastronômicas apontam que o tíquete médio costuma ficar em torno de R$ 250 por cliente, dependendo das escolhas de pratos e bebidas.

Alguns pratos mais elaborados podem elevar ainda mais a conta. Há opções de carnes e receitas especiais que passam de R$ 200, além de pratos compartilháveis que chegam a valores maiores.

O cardápio do restaurante reúne receitas italianas reinterpretadas pela chef. Alguns pratos ganharam destaque entre clientes e críticos gastronômicos.

Entre os mais comentados estão:

Burrata em crosta crocante

Uma das entradas mais pedidas do restaurante, servida com massa crocante e ingredientes frescos.

Filetto grelhado com massa crocante e creme de cogumelos

Um prato sofisticado que combina carne macia com acompanhamento cremoso e textura crocante.

Pratos do Paparoto Cucina 1 de 22

Polvo com musseline de batata

Receita de frutos do mar que se tornou destaque do menu pela apresentação e sabor marcante.

Robalo com crosta de pão

Prato delicado que aparece frequentemente nas recomendações do restaurante.

Tiramisù com algodão-doce

Uma sobremesa criativa que chama atenção pela apresentação: o clássico doce italiano recebe uma “árvore” de chocolate e algodão-doce rosa no topo.

A proposta do Paparoto Cucina é oferecer uma experiência gastronômica sofisticada, mas sem perder a essência da cozinha italiana. A chef costuma definir o conceito da casa como “Itália do meu jeito”, com receitas tradicionais reinterpretadas com criatividade.

O ambiente segue a mesma proposta: elegante, moderno e com atmosfera intimista. O restaurante possui cerca de 140 lugares, decoração contemporânea e pratos com apresentações elaboradas que chamam atenção nas redes sociais.

No almoço durante a semana, a casa também oferece opções executivas e mesas de antepastos com massas e carnes, voltadas principalmente para o público corporativo da região.

O restaurante comandado por Dayse Paparoto conquistou espaço na cena gastronômica paulistana e chegou a receber recomendação do Guia Michelin, um dos principais guias de restaurantes do mundo.

Críticos apontam que os pratos costumam ser bem servidos e com sabores marcantes, embora alguns clientes considerem os preços elevados em comparação com outros restaurantes italianos da cidade.

A trajetória no MasterChef

Antes de abrir o restaurante, Dayse Paparoto já tinha uma carreira consolidada em cozinhas profissionais. A chef trabalhou em casas renomadas e ganhou projeção nacional ao vencer o MasterChef Profissionais, exibido pela Band.

Dayse Paparoto no MasterChef Profissionais 1 de 4

Após o reality, ela expandiu a carreira com restaurantes, consultorias gastronômicas e projetos culinários. O Paparoto Cucina se tornou o principal empreendimento da chef e ajudou a consolidar seu nome na gastronomia brasileira.