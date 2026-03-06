ELE CRESCEU!

Lembra dele? Ator mirim de Terra Nostra volta às novelas da Globo após 14 anos e surpreende com mudança

Intérprete do personagem Tiziu retorna ao canal em nova novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:18

André Luiz Miranda Crédito: Reprodução

O ator André Luiz Miranda, conhecido por interpretar o personagem Tiziu na novela Terra Nostra, está de volta às novelas da TV Globo após 14 anos afastado das produções da emissora.

Aos 37 anos, ele integra o elenco de A Nobreza do Amor, nova novela das seis da Globo, que estreia no dia 16 de março e substituirá Êta Mundo Melhor.

A trama contará com nomes como Lázaro Ramos e Duda Santos no elenco e terá parte da história ambientada no reino fictício de Batanga, na África, além de cenários no interior do Rio Grande do Norte.

Carreira começou ainda criança

André Luiz Miranda estreou na televisão aos 11 anos justamente em Terra Nostra, novela escrita por Benedito Ruy Barbosa. Após o sucesso do personagem Tiziu, o ator participou de outras produções da Globo, como A Casa das Sete Mulheres, Cama de Gato e Avenida Brasil.

Seu último trabalho em novelas na emissora havia sido em Malhação: Vidas Brasileiras.