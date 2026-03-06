Ivete Sangalo volta aos palcos no BBB 26 dias após cirurgia no rosto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de março de 2026 às 20:36
A cantora Ivete Sangalo será a grande atração da festa do Big Brother Brasil 26 neste sábado (7). A apresentação marca o retorno da artista aos palcos poucos dias depois de passar por uma cirurgia no rosto após sofrer uma queda causada por uma síncope vasovagal.
Ivete Sangalo recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última terça-feira (3), após o procedimento. A cantora sofreu cortes no rosto depois de passar mal e cair na semana passada. A síncope vasovagal acontece quando o corpo reage de forma exagerada a determinados estímulos, provocando queda da pressão arterial e, em alguns casos, diminuição dos batimentos cardíacos.
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico
Mesmo após o susto, Ivete Sangalo confirmou presença na festa do BBB 26 e promete levar à casa mais vigiada do Brasil um repertório animado com sucessos da carreira. No show, a cantora deve apresentar hits recentes, como “Vampirinha”, além de músicas clássicas que marcaram o Carnaval.