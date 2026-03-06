ASTROLOGIA

Tarot aponta maré de abundância para 3 signos; dinheiro e oportunidades podem chegar de surpresa

Leitura indica fase de oportunidades financeiras, crescimento pessoal e novos caminhos para três signos do zodíaco

Heider Sacramento

Publicado em 6 de março de 2026 às 19:20

Tarot Crédito: Shutterstock

Uma nova leitura coletiva do tarot indica que uma onda de prosperidade e oportunidades pode chegar para alguns signos do zodíaco nas próximas semanas. Segundo especialistas na interpretação das cartas, a energia do momento favorece conquistas materiais, crescimento profissional e decisões que podem abrir caminhos importantes. Entre os doze signos, três aparecem com maior destaque na tiragem.

A análise considera cartas tradicionalmente associadas à abundância, como o Dez de Ouros, a Imperatriz e o Ás de Ouros, símbolos de prosperidade, fertilidade de ideias e novos ciclos financeiros. A combinação dessas energias sugere um período de expansão, especialmente para quem estiver disposto a aproveitar oportunidades e agir com confiança.

Entre os signos mais favorecidos está Touro. Regido por Vênus e naturalmente ligado ao conforto material, o signo aparece na leitura com forte influência do Ás de Ouros, carta que indica novas fontes de renda, valorização profissional e estabilidade financeira. Especialistas apontam que propostas inesperadas ou projetos antigos podem finalmente trazer retorno.

Tarot 1 de 24

Outro signo em destaque é Leão. A presença da carta da Imperatriz na leitura sugere criatividade em alta e reconhecimento público. Para os leoninos, o momento tende a favorecer iniciativas pessoais, novos negócios e crescimento na carreira. A energia também aponta para conquistas ligadas à imagem e visibilidade.

O terceiro signo apontado pelo tarot é Capricórnio. Representado na tiragem pelo Dez de Ouros, símbolo clássico de riqueza e segurança material, os capricornianos podem viver um período de consolidação financeira e estabilidade. O momento favorece investimentos, planejamento de longo prazo e conquistas que trazem segurança para o futuro.