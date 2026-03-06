BASTIDORES DA TV

Rodrigo Bocardi diz que saída da Globo interessava a pessoas dentro da emissora

Ex-âncora afirma que incomodava setores do canal e rebate rumores sobre ambiente de trabalho

Heider Sacramento

Publicado em 6 de março de 2026 às 18:20

Rodrigo Bocardi comenta saída da Globo durante entrevista na Jovem Pan Crédito: Reprodução

O jornalista Rodrigo Bocardi voltou a comentar publicamente sua saída da TV Globo e afirmou que sua permanência na emissora incomodava algumas pessoas nos bastidores. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, o ex-âncora disse acreditar que havia interesses internos para que ele deixasse o canal.

Durante a conversa, Rodrigo Bocardi declarou que sua postura dentro da emissora pode ter gerado incômodo em determinados setores. “Interessava a muita gente eu não estar ali. Interessava a muita gente eu não falar tudo o que eu falava. E tem questões de disputas e tal”, afirmou o jornalista, que deixou a Globo em janeiro de 2025 após alegação de descumprimento de normas internas.

O apresentador também explicou que encara a situação como uma relação de trabalho entre funcionário e empresa e afirmou que o caso segue sendo tratado de forma jurídica. Segundo ele, o processo acontece de maneira discreta há mais de um ano. “Para mim é o seguinte: é uma conversa silenciosa, jurídica e tal, e já faz mais de um ano, um ano e dois meses”, declarou.

Rodrigo Bocardi ainda rebateu rumores de que teria uma má reputação entre colegas de trabalho. O jornalista afirmou que profissionais que dividiram bancada com ele poderiam confirmar como era o ambiente nos bastidores do Bom Dia São Paulo, telejornal que comandou por anos na Globo.