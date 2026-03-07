Acesse sua conta
O Universo envia um recado claro para Leão, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (7 de março) e pode mudar a forma como eles enxergam o próprio caminho

O dia traz clareza emocional e pode marcar uma virada importante para quatro signos

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de março de 2026 às 05:00

Recado do universo para os signos
Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

O sábado chega com uma atmosfera de sensibilidade e reflexão que favorece conversas sinceras, reencontros e mudanças de perspectiva. Em alguns momentos da vida, uma simples percepção pode funcionar como um verdadeiro recado do destino, trazendo respostas que pareciam distantes. Para quatro signos, o dia 7 de março pode representar exatamente isso: um momento de entendimento profundo que ajuda a virar páginas importantes e enxergar novas possibilidades. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Tudo o que você fizer hoje vem diretamente do coração. Suas intenções estão claras e sinceras, e isso cria um ambiente muito mais favorável para conexões verdadeiras. Mesmo que às vezes você se veja como alguém excessivamente romântico, a verdade é que essa sensibilidade pode se transformar em força neste momento. Hoje surge uma percepção importante sobre quem você realmente é e sobre o valor das suas atitudes. Esse entendimento funciona como um recado poderoso, mostrando que autenticidade e generosidade sempre encontram retorno.

Dica cósmica: Quando suas ações refletem quem você realmente é, os resultados costumam ser muito mais positivos.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Virgem: Hoje marca um momento de libertação emocional. Durante muito tempo você revisitou situações do passado, analisando erros, mágoas e decepções. Porém, chega um ponto em que revisitar essas histórias deixa de ajudar e passa apenas a cansar. O recado que surge agora é claro: é hora de soltar o que ficou para trás e concentrar energia no presente. Ao fazer isso, você começa a redescobrir sua própria força e percebe que reconstruir o futuro depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa.

Dica cósmica: Deixar o passado no lugar certo pode abrir espaço para uma nova fase muito mais leve.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Escorpião: Sua sensibilidade está especialmente aguçada hoje, o que faz com que você perceba sinais e sentimentos com mais clareza do que o normal. Essa percepção funciona quase como um alerta interno que ajuda a entender melhor certas situações da sua vida. Talvez exista um conflito antigo ou uma disputa emocional que já perdeu sentido, mas que ainda ocupa espaço nos seus pensamentos. O recado do dia é simples: libertar-se dessas histórias pode trazer um crescimento enorme. Ao se desprender disso, você recupera energia e segue em frente com mais leveza.

Dica cósmica: Ouvir a própria intuição pode ser a chave para tomar decisões mais libertadoras.

10 livros para quem é do signo de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
1 de 10
Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Aquário: Ideias novas começam a surgir com força hoje, e isso desperta novamente aquela sensação de inspiração que você tanto valoriza. O recado que aparece neste momento incentiva justamente aquilo que você faz melhor: pensar diferente e explorar caminhos fora do comum. Sonhar grande não significa perder o senso de realidade, e você consegue equilibrar perfeitamente essas duas coisas. Ao confiar na própria visão, você percebe que suas ideias podem ter muito mais potencial do que imagina.

Dica cósmica: Confiar na própria originalidade pode levar você exatamente para onde deseja chegar.

10 livros para quem é do signo de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
1 de 10
O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

