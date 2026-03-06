SUSTO

Namorado de Jojo Todynho infarta após uso de anabolizantes e vai parar na UTI

Thiago Gonçalves passou por atendimento em hospital no Rio e chegou a ficar na UTI

Fernanda Varela

Publicado em 6 de março de 2026 às 13:18

Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho Crédito: Reprodução

O policial militar Thiago Gonçalves, namorado da cantora Jojo Todynho, foi internado às pressas na noite desta quinta-feira (5) após sofrer um infarto. O atendimento ocorreu no Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, o problema cardíaco teria relação com o uso de anabolizantes. Até o momento, não houve confirmação oficial sobre a causa do infarto.

Nas redes sociais, Thiago confirmou a internação, mas sem entrar em detalhes sobre o ocorrido. Ele publicou uma foto na cama do hospital e fez comentários bem-humorados sobre a situação, afirmando ter passado uma noite “tranquilinha” na Unidade de Terapia Intensiva.

Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho 1 de 9

A cantora Jojo Todynho acompanhou o namorado durante o atendimento médico e, segundo relatos, estava bastante abalada com o episódio. Pouco depois da repercussão da notícia, ela publicou nas redes uma mensagem de caráter religioso. “A certeza mais bonita de todas é que Deus nunca nos deixa atravessar nada sozinhos”, escreveu.

Relacionamento começou em 2025

Jojo e Thiago se conheceram durante o casamento de amigos em comum, onde foram padrinhos da cerimônia. O relacionamento foi oficializado em fevereiro do ano passado.