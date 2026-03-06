Namorado de Jojo Todynho infarta após uso de anabolizantes e vai parar na UTI

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de março de 2026 às 13:18
O policial militar Thiago Gonçalves, namorado da cantora Jojo Todynho, foi internado às pressas na noite desta quinta-feira (5) após sofrer um infarto. O atendimento ocorreu no Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro.
Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, o problema cardíaco teria relação com o uso de anabolizantes. Até o momento, não houve confirmação oficial sobre a causa do infarto.
Nas redes sociais, Thiago confirmou a internação, mas sem entrar em detalhes sobre o ocorrido. Ele publicou uma foto na cama do hospital e fez comentários bem-humorados sobre a situação, afirmando ter passado uma noite “tranquilinha” na Unidade de Terapia Intensiva.
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho
A cantora Jojo Todynho acompanhou o namorado durante o atendimento médico e, segundo relatos, estava bastante abalada com o episódio. Pouco depois da repercussão da notícia, ela publicou nas redes uma mensagem de caráter religioso. “A certeza mais bonita de todas é que Deus nunca nos deixa atravessar nada sozinhos”, escreveu.
Relacionamento começou em 2025
Jojo e Thiago se conheceram durante o casamento de amigos em comum, onde foram padrinhos da cerimônia. O relacionamento foi oficializado em fevereiro do ano passado.
Thiago Gonçalves tem 38 anos, é policial militar no Rio de Janeiro e também possui formação em Engenharia Civil, além de especialização em Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense. Ele é pai de uma menina de 12 anos.