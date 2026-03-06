Esposa de Neymar, Bruna Biancardi nega especulações sobre querer ser ‘musa’ da Copa do Mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 6 de março de 2026 às 19:38
Nesta sexta-feira (6), Bruna Biancardi, esposa de Neymar, se pronunciou em suas redes sociais sobre os boatos de que teria o desejo de ser “musa” da próxima Copa do Mundo, que terá início em junho de 2026. A informação havia sido divulgada pelo programa “Fofocalizando” e pelo jornalista Matheus Baldi.
Em comentário, a influenciadora negou as especulações: “Me surpreende alguém ainda usar como fonte o ‘Fofocalizando’ e o Mateus Baldi. Jura que vocês acreditam que eu falei isso? Peçam provas”.
Ela ainda afirmou que esse não é seu objetivo e que está concentrada em torcer pela Seleção Brasileira no torneio. “As esposas e namoradas estarão lá para torcer pela Seleção e pelo Brasil. Ser ‘musa’ acho que não é a preocupação nem o objetivo de ninguém, pelo menos essa é a minha opinião. Parem de acreditar nessas besteiras, pelo amor”, escreveu.
Bruna Biancardi e Neymar
O jornalista Matheus Baldi rebateu a influenciadora: "A dica para a aspirante ao posto de 'suplente' de Musa da Copa: precisa conquistar primeiro as pessoas mais próximas dela. Grande parte precisa fingir que tolera. Tem que ser mais cordial ao falar com os parentes".
Logo depois, o jornalista também respondeu ao pedido de provas de Biancardi, reforçando a veracidade de sua informação. "Quando uma informação vem de bastidores, de pessoas próximas, de convivência privada, é óbvio que seria complicado ter e muito mais ainda expor uma prova. Não é um reality show com câmera 24 horas gravando conversas entre amigos e familiares", escreveu Baldi.
"Agora, cada um acredita no que quiser. Até porque tanta coisa que ela já negou acabou se confirmando depois...", completou o jornalista.
Atualmente, a Seleção Brasileira está sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti desde 2025. O Brasil fará sua estreia no torneio contra a Seleção de Marrocos em 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A presença de Neymar entre os convocados para a competição permanece incerta.