FAMOSOS

Gkay explica motivo de mãos trêmulas em vídeo após preocupação de seguidores

A influenciadora revelou que o sintoma é efeito colateral de uma medicação

K Kamila Macedo

Publicado em 6 de março de 2026 às 16:32

Gkay aparece com tremedeira e gera preocupação Crédito: Reprodução/ Instagram

A influenciadora Gkay publicou uma sequência de vídeos em suas redes sociais e um detalhe chamou a atenção dos seguidores, gerando preocupação. Na publicação, as mãos da artista estavam tremendo, enquanto ela aparece abrindo brinquedos colecionáveis em miniatura, incluindo uma geladeira e itens decorativos da coleção.

Esse tipo de conteúdo é recorrente no perfil da influenciadora. No entanto, a tremedeira despertou o alerta entre internautas, que questionaram nos comentários o seu estado de saúde.

“Por que está se tremendo? Tá bem?", perguntou um usuário. “Percebi isso também”, comentou outro. “Mulher, por que treme tanto? Estava observando isso nos outros vídeos também”, disse outra seguidora. “Você parece uma pinscher, se treme todinha”, outra internauta brincou.

Diante da repercussão, Gkay se pronunciou nos comentários e explicou que a condição é decorrente de efeitos colaterais de um medicamento: “Gente, a tremedeira é efeito colateral de antidepressivo. Desculpa qualquer coisa”.

“Você é tão maravilhosa que estar ‘tremendo’ é só uma fase que já já passa. Não incomoda em nada, não dá agonia em nada… Você brilha de todo jeito”, escreveu a influenciadora Renata Nóbrega na publicação, em apoio à amiga.