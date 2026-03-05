Acesse sua conta
Andréa Sorvetão surpreende ao emagrecer 20 kg e comenta: ‘Está sendo um sucesso’

Empresária detalha o tratamento com Mounjaro e a mudança de hábitos

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de março de 2026 às 19:11

Antes e depois de Andréa Sorvetão ao emagrecer 20 kg
Antes e depois de Andréa Sorvetão ao emagrecer 20 kg Crédito: Reprodução?/ Instagram

Aos 54 anos, Andréa Sorvetão exibe um novo visual após eliminar 20 quilos. A ex-paquita compartilhou o processo de emagrecimento com seus seguidores nas redes sociais e revelou que o tratamento teve início em janeiro de 2025. Na ocasião, Andréa enfrentava desafios emocionais devido ao tratamento contra o câncer de seu marido, o cantor Conrado, além de lidar com as alterações hormonais da menopausa.

“Meu tratamento está sendo um sucesso. Desde janeiro do ano passado, perdi 20 kg! Meu organismo tinha estagnado diante de tudo que passei emocionalmente, além da menopausa. Era como se tivesse caído uma bomba atômica no meu corpo. Estou chegando lá. Ainda falta um pouquinho”, celebrou.

A empresária detalhou a rotina adotada, que combina a redução de carboidratos e a mudança de hábitos ao uso de medicação. “Meu café da manhã: leite zero lactose com café, pão com ovos ou ovos mexidos. No almoço e jantar tem sempre bastante proteína. Estou tentando cortar carboidrato. Estou usando Mounjaro também porque meu metabolismo estava completamente parado”, relatou.

Andréa ressaltou que todo o processo conta com acompanhamento médico. “Estou superbem monitorada. Estou com cabeção, gente? Estou magrela? Não estou! Mesmo porque estou treinando. Estou tirando a gordura e está entrando músculo. Não é na balança que a gente nota a coisa, mas nas roupas. Eu estava pré-diabética e com gordura no fígado”, explicou.

Andréa Sorvetão e Conrado

Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram

