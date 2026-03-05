Acesse sua conta
Ator de ‘Terra Nostra’ sobrevive após passar por 72 cirurgias; relembre o caso

Raymundo de Souza sofreu acidente de moto em 2018

  K

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:31

Raymundo de Souza
Raymundo de Souza Crédito: Reprodução

De volta ao ar nas tardes da TV Globo em edição especial, “Terra Nostra” marcou uma geração desde sua estreia, em setembro de 1999. Um dos atores do elenco, Raymundo de Souza, que interpreta o personagem Renato no folhetim de Benedito Ruy Barbosa, enfrentou um grave acidente de moto em 2018. Na ocasião, o ator ficou entre a vida e a morte, e precisou passar por 72 cirurgias.

Na época, ele permaneceu oito meses internado. O episódio, ocorrido no Rio de Janeiro, causou diversas lesões, especialmente na perna direita, incluindo uma fratura exposta na tíbia e o desenvolvimento de uma necrose. Durante a hospitalização, Raymundo ainda contraiu uma infecção hospitalar, o que elevou o número de intervenções médicas. Atualmente, o artista garante estar totalmente recuperado, tanto física quanto emocionalmente.

Raymundo de Souza por Reprodução

Aos 73 anos e com uma extensa trajetória na televisão, Souza acumula passagens por emissoras como Band, Record, SBT e TV Globo. Em sua carreira, constam obras como a versão de 1986 de “Sinhá Moça” e a novela “Gênesis” (2021), gravada já após sua recuperação. Seu trabalho mais recente no audiovisual foi na série “Arcanjo Renegado”, em 2024. Fora das telas, ele segue em cartaz no teatro com a peça “Aluga-se um Namorado”, no Rio de Janeiro.

Para quem não se recorda de sua presença em “Terra Nostra”, o ator deu vida a Renato, um comerciante que assumiu a venda antes pertencente a Batista. Na trama, o personagem é apaixonado por Florinda (Bianca Castanho), que rejeita suas investidas.

Tags:

