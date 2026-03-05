REALITY

Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo

Sister está muito mais magra

Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:23

Ana Paula e Babu Crédito: Reprodução

Um desabafo de Ana Paula Renault fez com que a web ficasse em alerta e pedisse a expulsão de Babu. Segundo a sister, ela passou a semana inteira praticamente sem comer e afirmou que está emagrecendo após a mudança para o grupo da xepa, que recebe menos comida.

A sister foi parar na xepa depois de cumprir o castigo do monstro e deixou para trás a alimentação do VIP. Desde então, segundo ela, a divisão de mantimentos tem gerado desconforto e até disputa entre os confinados.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26' 1 de 18

Durante conversa com Juliano Floss e Samira, Ana Paula contou que não conseguiu comer carne desde que passou a integrar o grupo. “Eu fiquei sem comer carne essa semana inteira, não comi. Quando eu chego lá [na cozinha], já acabou tudo”, afirmou.

Em outro momento, a participante disse ter se assustado ao perceber que suas roupas ficaram mais largas. “Eu não estou comendo. Fui ver minhas roupas. Estou horrorizada”, relatou.

Receita de rabada de Babu Santana 1 de 6

A situação também ganhou repercussão dentro da casa. Em conversa sobre as refeições, Solange sugeriu que o grupo não preparasse pratos mais elaborados para os colegas. “Vamos cozinhar não, todo mundo come ovo hoje”, disse.

A cena foi assistida por Breno e Juliano no quarto secreto. Ao comentar o assunto, Breno criticou o que chamou de estratégia envolvendo a comida. “A comida está sendo uma arma de jogo”, afirmou.

Nas redes sociais, a discussão ganhou força e alguns internautas passaram a pedir a expulsão de Babu. Parte do público acusa o participante de esconder alimentos, como arroz, e de usar a distribuição de comida como forma de pressionar rivais dentro do reality.

Em publicações no X, antigo Twitter, usuários pedem a expulsão do ator ou pelo menos uma intervenção da Globo, enquanto uns falam até em “tortura psicológica”. Outros, porém, defenderam o brother e disseram que a situação faz parte das regras da Xepa, que sempre envolve racionamento e disputas por mantimentos no programa.