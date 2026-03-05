Acesse sua conta
Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo

Sister está muito mais magra

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:23

Ana Paula e Babu
Ana Paula e Babu Crédito: Reprodução

Um desabafo de Ana Paula Renault fez com que a web ficasse em alerta e pedisse a expulsão de Babu. Segundo a sister, ela passou a semana inteira praticamente sem comer e afirmou que está emagrecendo após a mudança para o grupo da xepa, que recebe menos comida.

A sister foi parar na xepa depois de cumprir o castigo do monstro e deixou para trás a alimentação do VIP. Desde então, segundo ela, a divisão de mantimentos tem gerado desconforto e até disputa entre os confinados.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'

Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo

Durante conversa com Juliano Floss e Samira, Ana Paula contou que não conseguiu comer carne desde que passou a integrar o grupo. “Eu fiquei sem comer carne essa semana inteira, não comi. Quando eu chego lá [na cozinha], já acabou tudo”, afirmou.

Em outro momento, a participante disse ter se assustado ao perceber que suas roupas ficaram mais largas. “Eu não estou comendo. Fui ver minhas roupas. Estou horrorizada”, relatou.

Receita de rabada de Babu Santana

Babu Santana no BBB 26 por auto-upload

A situação também ganhou repercussão dentro da casa. Em conversa sobre as refeições, Solange sugeriu que o grupo não preparasse pratos mais elaborados para os colegas. “Vamos cozinhar não, todo mundo come ovo hoje”, disse.

A cena foi assistida por Breno e Juliano no quarto secreto. Ao comentar o assunto, Breno criticou o que chamou de estratégia envolvendo a comida. “A comida está sendo uma arma de jogo”, afirmou.

Nas redes sociais, a discussão ganhou força e alguns internautas passaram a pedir a expulsão de Babu. Parte do público acusa o participante de esconder alimentos, como arroz, e de usar a distribuição de comida como forma de pressionar rivais dentro do reality.

Em publicações no X, antigo Twitter, usuários pedem a expulsão do ator ou pelo menos uma intervenção da Globo, enquanto uns falam até em “tortura psicológica”. Outros, porém, defenderam o brother e disseram que a situação faz parte das regras da Xepa, que sempre envolve racionamento e disputas por mantimentos no programa.

A polêmica também gerou debates sobre a divisão de alimentos dentro da casa e sobre até que ponto a escassez pode virar estratégia no jogo. Enquanto isso, a dificuldade para garantir comida suficiente segue como um dos principais focos de tensão entre os confinados.

