Universo envia alívio e respostas claras hoje (5 de março) para 4 signos que estavam perdidos

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de março de 2026 às 18:18
Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um sinal. E hoje, o cosmos envia não apenas um sinal, mas um outdoor luminoso. Se você faz parte dos signos de Escorpião, Peixes, Touro ou Leão, prepare-se para momentos de "estalo" mental.
A intuição estará afiadíssima, especialmente para questões que envolvem o lar e a espiritualidade. Sabe aquele problema que parecia um nó cego? A solução vai aparecer de forma natural, quase como um sopro no ouvido. A dica de ouro é parar tudo às 14:13, respirar fundo e mentalizar seu maior desejo. O portal está aberto e o universo está ouvindo com atenção redobrada.