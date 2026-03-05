ASTROLOGIA

Universo envia alívio e respostas claras hoje (5 de março) para 4 signos que estavam perdidos

O trígono entre Sol e Júpiter traz a clareza mental e proteção

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 18:18

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um sinal. E hoje, o cosmos envia não apenas um sinal, mas um outdoor luminoso. Se você faz parte dos signos de Escorpião, Peixes, Touro ou Leão, prepare-se para momentos de "estalo" mental.



