Universo envia alívio e respostas claras hoje (5 de março) para 4 signos que estavam perdidos

O trígono entre Sol e Júpiter traz a clareza mental e proteção

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 18:18

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um sinal. E hoje, o cosmos envia não apenas um sinal, mas um outdoor luminoso. Se você faz parte dos signos de Escorpião, Peixes, Touro ou Leão, prepare-se para momentos de "estalo" mental.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

A intuição estará afiadíssima, especialmente para questões que envolvem o lar e a espiritualidade. Sabe aquele problema que parecia um nó cego? A solução vai aparecer de forma natural, quase como um sopro no ouvido. A dica de ouro é parar tudo às 14:13, respirar fundo e mentalizar seu maior desejo. O portal está aberto e o universo está ouvindo com atenção redobrada.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

