REALITY SHOW

Alberto Cowboy cogita desistência no BBB 26 e preocupa aliados

Abalado após retorno de Breno e Juliano do Quarto Secreto, participante desabafa com aliados e admite estar perto do limite no reality

Heider Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 19:46

Cowboy admite cansaço no BBB 26 e cogita desistir do reality Crédito: Reprodução/Globoplay

O clima ficou tenso na casa do BBB 26 na tarde desta quinta-feira (5) após um desabafo de Alberto Cowboy no Quarto Sonho de Voar. Durante uma conversa com Jordana e Jonas Sulzbach, o participante admitiu que pensa em deixar o reality e pode apertar o botão de desistência a qualquer momento.

Ainda abalados com a reviravolta provocada pelo retorno de Breno e Juliano Floss após o Paredão Falso, os brothers comentaram o impacto da situação no jogo. “O tombo veio em dobro”, afirmou Jonas ao relembrar a surpresa da noite anterior.

Foi então que Cowboy abriu o jogo sobre o que está sentindo dentro do confinamento. “Estava falando com a Jordana, eu vou pular fora”, declarou o empresário, levantando a possibilidade de abandonar a disputa pelo prêmio.

Jonas reagiu imediatamente e tentou convencer o aliado a desistir da ideia. “Vai nada, Cowboy. Está louco? Para de falar isso aí, não tem porquê”, respondeu o modelo, tentando acalmar o participante.

Mesmo assim, Alberto insistiu que o desgaste emocional tem pesado cada vez mais. “Tem, estou cansado”, afirmou. Em seguida, ele explicou que o cansaço vem de vários fatores do confinamento. “É uma série de fatores que não me fazem mais ficar.”

Jonas continuou incentivando o colega a seguir no jogo e lembrou do principal prêmio do reality. “Lutar por esse apartamento”, disse o gaúcho, tentando motivar Cowboy.

O participante, porém, demonstrou descrença. “São quatro semanas, eu não vou chegar lá”, respondeu. Jonas voltou a reforçar o apoio e insistiu para que ele permanecesse na disputa.