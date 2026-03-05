Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alberto Cowboy cogita desistência no BBB 26 e preocupa aliados

Abalado após retorno de Breno e Juliano do Quarto Secreto, participante desabafa com aliados e admite estar perto do limite no reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 19:46

Cowboy admite cansaço no BBB 26 e cogita desistir do reality Crédito: Reprodução/Globoplay

O clima ficou tenso na casa do BBB 26 na tarde desta quinta-feira (5) após um desabafo de Alberto Cowboy no Quarto Sonho de Voar. Durante uma conversa com Jordana e Jonas Sulzbach, o participante admitiu que pensa em deixar o reality e pode apertar o botão de desistência a qualquer momento.

Ainda abalados com a reviravolta provocada pelo retorno de Breno e Juliano Floss após o Paredão Falso, os brothers comentaram o impacto da situação no jogo. “O tombo veio em dobro”, afirmou Jonas ao relembrar a surpresa da noite anterior.

Foi então que Cowboy abriu o jogo sobre o que está sentindo dentro do confinamento. “Estava falando com a Jordana, eu vou pular fora”, declarou o empresário, levantando a possibilidade de abandonar a disputa pelo prêmio.

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy, do 'BBB 26', com a mulhe, Priscilla por Reprodução | Instagram
Alberto Cowboy colocou brothers na mira para o paredão por Reprodução | TV Globo
Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Alberto Cowboy (Paredão) por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
A medalha de prata vai para Felipe Cobra, do BBB7. Em disputa contra Alberto Cowboy, ele teve a maior rejeição daquela edição do programa. O brother foi derrotado com 93% dos votos do público por Foto: TV Globo/Divulgação
Derrotado por Analy no paredão com 85% da rejeição popular, Alberto Cowboy não foi bem visto pelo público por se tornar inimigo de Diego Alemão, o vencedor do BBB7 por Foto: TV Globo/Divulgação
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Jonas reagiu imediatamente e tentou convencer o aliado a desistir da ideia. “Vai nada, Cowboy. Está louco? Para de falar isso aí, não tem porquê”, respondeu o modelo, tentando acalmar o participante.

Mesmo assim, Alberto insistiu que o desgaste emocional tem pesado cada vez mais. “Tem, estou cansado”, afirmou. Em seguida, ele explicou que o cansaço vem de vários fatores do confinamento. “É uma série de fatores que não me fazem mais ficar.”

Jonas continuou incentivando o colega a seguir no jogo e lembrou do principal prêmio do reality. “Lutar por esse apartamento”, disse o gaúcho, tentando motivar Cowboy.

O participante, porém, demonstrou descrença. “São quatro semanas, eu não vou chegar lá”, respondeu. Jonas voltou a reforçar o apoio e insistiu para que ele permanecesse na disputa.

“Estou chegando no meu limite”, concluiu Cowboy, deixando no ar a possibilidade de apertar o botão de desistência e abandonar o BBB 26.

Leia mais

Imagem - Alinne Rosa lança faixas inéditas em especial acústico

Alinne Rosa lança faixas inéditas em especial acústico

Imagem - Marquito segue na UTI sem melhora e hospital toma nova decisão sobre tratamento

Marquito segue na UTI sem melhora e hospital toma nova decisão sobre tratamento

Imagem - BBB 26: Babu chora, Jordana entra em choque e casa reage ao retorno de Breno e Juliano após Quarto Secreto

BBB 26: Babu chora, Jordana entra em choque e casa reage ao retorno de Breno e Juliano após Quarto Secreto

Mais recentes

Imagem - Como é o resort mega luxuoso com diárias de R$ 45 mil que Philippe Coutinho passou as férias com a esposa

Como é o resort mega luxuoso com diárias de R$ 45 mil que Philippe Coutinho passou as férias com a esposa
Imagem - Alinne Rosa lança faixas inéditas em especial acústico

Alinne Rosa lança faixas inéditas em especial acústico
Imagem - Andréa Sorvetão surpreende ao emagrecer 20 kg e comenta: ‘Está sendo um sucesso’

Andréa Sorvetão surpreende ao emagrecer 20 kg e comenta: ‘Está sendo um sucesso’

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
01

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro
02

Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo
04

Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo