BBB 26: Babu chora, Jordana entra em choque e casa reage ao retorno de Breno e Juliano após Quarto Secreto

Brothers reaparecem durante a festa da líder Samira e surpreendem participantes, provocando emoção, medo e clima de tensão no reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 18:16

Retorno de Breno e Juliano após o Quarto Secreto provoca reações diversas
Retorno de Breno e Juliano após o Quarto Secreto provoca reações diversas Crédito: Reprodução

O retorno de Breno e Juliano Floss ao BBB 26 provocou uma verdadeira reviravolta dentro da casa mais vigiada do Brasil. Os dois participantes reapareceram na noite desta quarta-feira (4), durante a festa da líder Samira, após passarem cerca de 24 horas no Quarto Secreto depois do Paredão Falso. A entrada inesperada pegou os brothers de surpresa e gerou reações intensas, que foram de choro a choque.

Assim que a dupla surgiu correndo pela pista de dança, vários participantes reagiram imediatamente. Jordana e Marciele ficaram visivelmente surpresas com a presença dos dois, enquanto Jonas Sulzbach reagiu rindo da situação. Já Milena correu para abraçar Breno, acompanhada por Chaiany e pela própria líder da semana. Em meio à empolgação, Juliano anunciou a volta em voz alta: “Avisa que eu voltei”.

A emoção também tomou conta de alguns confinados. Babu Santana não conteve as lágrimas ao reencontrar Juliano e o abraçou logo após a chegada. Ana Paula Renault também se aproximou de Breno e recebeu palavras de apoio do brother, que tentou tranquilizá-la ao dizer: “Fica bem, tá? Não chora, você vai ficar bem. A gente viu”. Solange Couto também participou do momento de recepção aos participantes.

Reação a volta de Breno e Juliano

Retorno de Breno e Juliano após o Quarto Secreto provoca choro, surpresa e tensão entre os participantes do BBB 26
Retorno de Breno e Juliano após o Quarto Secreto provoca reações diveraas por Reprodução
Retorno de Breno e Juliano após o Quarto Secreto provoca reações diversas por Reprodução
1 de 3
Retorno de Breno e Juliano após o Quarto Secreto provoca choro, surpresa e tensão entre os participantes do BBB 26

Enquanto alguns comemoravam o retorno, outros demonstraram preocupação com o impacto da volta da dupla no jogo. Em conversa reservada, Jonas comentou com Jordana que a situação poderia complicar o jogo deles. “Agora entendi que a gente deve estar ferrado, mesmo. E o Cowboy lá dentro”, disse o modelo. Jordana respondeu logo em seguida: “A gente se lascou”.

A surpresa foi ainda maior para Leandro, que não estava na festa no momento da entrada dos brothers. O baiano estava no banheiro quando Breno e Juliano reapareceram na casa e só percebeu a movimentação minutos depois. Ao ver os participantes novamente no evento, ele demonstrou espanto e comentou: “O Paredão Falso era o meu”.

Tags:

bbb 26

