FAMOSOS

Esposa de Ferrugem relata abusos sofridos durante primeira gravidez

Thaís Vasconcellos compartilhou o relato em suas redes sociais sem citar o nome do envolvido

K Kamila Macedo

Publicado em 5 de março de 2026 às 18:18

Thaís Vasconcellos compartilhou situações graves durante gravidez Crédito: Reprodução/ Instagram

Nesta quinta-feira (5), a influenciadora Thaís Vasconcellos, esposa do cantor Ferrugem, utilizou suas redes sociais para relatar abusos físicos e psicológicos sofridos durante sua primeira gestação. Ela é mãe de Sofia, de oito anos, e Aurora, de seis, ambas frutos do casamento com o artista.

Sem revelar a identidade do autor das agressões, a influenciadora descreveu a dificuldade em perceber a gravidade da situação na época: “Sofia tem 8 anos, e só hoje eu consigo ver claramente o que passei na minha gravidez em relação ao abuso físico e psicológico que sofri e achei que era normal”.

Thaís também afirmou que não obteve o apoio necessário ao expor o ocorrido. “Quando você fala para uma pessoa que você acha que vai ter a atitude de te defender, ela ainda é conivente”, desabafou.

Thaís Vasconcellos, Ferrugem e família 1 de 5

O relato também incluiu detalhes sobre o quadro de depressão enfrentado no período, que a levou a interromper atividades básicas do cotidiano: “Só quem esteve no fundo do poço sabe como é difícil sair, e você sabe o caminho de volta. Eu tive uma depressão profunda, de ficar seis meses sem banho e sem escovar os dentes. Eu não fazia nada. Eu acordava, me alimentava de tudo que era negativo e chegava até a mim e me forçava a dormir de novo. Eu me obrigava a dormir. Só queria estar desligada”.