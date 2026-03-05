Acesse sua conta
Esposa de Ferrugem relata abusos sofridos durante primeira gravidez

Thaís Vasconcellos compartilhou o relato em suas redes sociais sem citar o nome do envolvido

  K

  Kamila Macedo

Publicado em 5 de março de 2026 às 18:18

Thaís Vasconcellos compartilhou situações graves durante gravidez
Thaís Vasconcellos compartilhou situações graves durante gravidez Crédito: Reprodução/ Instagram

Nesta quinta-feira (5), a influenciadora Thaís Vasconcellos, esposa do cantor Ferrugem, utilizou suas redes sociais para relatar abusos físicos e psicológicos sofridos durante sua primeira gestação. Ela é mãe de Sofia, de oito anos, e Aurora, de seis, ambas frutos do casamento com o artista.

Sem revelar a identidade do autor das agressões, a influenciadora descreveu a dificuldade em perceber a gravidade da situação na época: “Sofia tem 8 anos, e só hoje eu consigo ver claramente o que passei na minha gravidez em relação ao abuso físico e psicológico que sofri e achei que era normal”.

Thaís também afirmou que não obteve o apoio necessário ao expor o ocorrido. “Quando você fala para uma pessoa que você acha que vai ter a atitude de te defender, ela ainda é conivente”, desabafou.

Thaís Vasconcellos, Ferrugem e família

Thaís Vasconcellos por Reprodução/ Instagram
Thaís Vasconcellos e Ferrugem em família por Reprodução/ Instagram
Thaís Vasconcellos e Ferrugem com filhas, Sofia e Aurora por Reprodução/ Instagram
Thaís Vasconcellos com Júlia, sua enteada por Reprodução/ Instagram
Thaís Vasconcellos com filhas e enteada por Reprodução/ Instagram
1 de 5
Thaís Vasconcellos por Reprodução/ Instagram

O relato também incluiu detalhes sobre o quadro de depressão enfrentado no período, que a levou a interromper atividades básicas do cotidiano: “Só quem esteve no fundo do poço sabe como é difícil sair, e você sabe o caminho de volta. Eu tive uma depressão profunda, de ficar seis meses sem banho e sem escovar os dentes. Eu não fazia nada. Eu acordava, me alimentava de tudo que era negativo e chegava até a mim e me forçava a dormir de novo. Eu me obrigava a dormir. Só queria estar desligada”.

Além das duas filhas com Thaís, Ferrugem é pai de Júlia, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com Juliana Barbosa, falecida em 2015 após complicações de uma lipoaspiração.

Tags:

Gravidez Abuso

