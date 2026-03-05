Atriz de ‘O Agente Secreto’ não estará presente em cerimônia do Oscar; saiba o motivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 5 de março de 2026 às 17:08
Tânia Maria, intérprete de Dona Sebastiana em “O Agente Secreto”, não comparecerá à cerimônia do Oscar, que será realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 15 de março. De acordo com o portal EXTRA, a atriz de 79 anos, que é ex-tabagista, recebeu orientações médicas para evitar o voo de longa duração ao lado dos demais integrantes da equipe.
O longa-metragem “O Agente Secreto” concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator. Para representar a produção no evento, estão confirmadas as presenças de Wagner Moura, Alice Carvalho e Maria Fernanda Cândido. Já Geane Albuquerque e Robério Diógenes estarão na cidade norte-americana, mas não devem comparecer ao local da premiação.
Anteriormente, foi informado pela própria médica da artista que Tânia havia buscado investigação e tratamento adequado para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), com o objetivo de viabilizar sua ida ao evento.
Em “O Agente Secreto”, Tânia repete a parceria com o diretor Kleber Mendonça Filho, agora em um papel de destaque. Sua estreia no audiovisual ocorreu como figurante no premiado filme “Bacurau”, do mesmo diretor.
