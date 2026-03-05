Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz de ‘O Agente Secreto’ não estará presente em cerimônia do Oscar; saiba o motivo

Tânia Maria não deve viajar com os colegas de elenco por recomendação médica

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:08

Tânia Maria, atriz que interpretou Dona Sebastiana em
Tânia Maria, atriz que interpretou Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" Crédito: Reprodução

Tânia Maria, intérprete de Dona Sebastiana em “O Agente Secreto”, não comparecerá à cerimônia do Oscar, que será realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 15 de março. De acordo com o portal EXTRA, a atriz de 79 anos, que é ex-tabagista, recebeu orientações médicas para evitar o voo de longa duração ao lado dos demais integrantes da equipe.

O longa-metragem “O Agente Secreto” concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator. Para representar a produção no evento, estão confirmadas as presenças de Wagner Moura, Alice Carvalho e Maria Fernanda Cândido. Já Geane Albuquerque e Robério Diógenes estarão na cidade norte-americana, mas não devem comparecer ao local da premiação.

Anteriormente, foi informado pela própria médica da artista que Tânia havia buscado investigação e tratamento adequado para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), com o objetivo de viabilizar sua ida ao evento.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de O Agente Secreto passa por exames para saber se poderá comparecer em cerimônia do Oscar

Em “O Agente Secreto”, Tânia repete a parceria com o diretor Kleber Mendonça Filho, agora em um papel de destaque. Sua estreia no audiovisual ocorreu como figurante no premiado filme “Bacurau”, do mesmo diretor.

As mulheres em O Agente Secreto

Tânia Maria é Dona Sebastiana, uma mulher forte e acolhedora que abriga perseguidos políticos no Recife dos anos 1970. A atriz, que começou a atuar aos 72 anos e nunca tinha visto filmes antes, virou sensação nacional por Reprodução
Tânia Maria interpreta Dona Sebastiana; ao lado de Wagner Moura por Reprodução_Instagram
Alice Carvalho interpreta Fátima, esposa do protagonista Marcelo e vive emoções fortes ao lado dele no contexto tenso da história por Reprodução
Laura Lufési interpreta Flavia, uma estudante que no presente pesquisa a história dos eventos passados, conectando gerações e memórias por Reprodução
Hermila Guedes é Claudia, uma das mulheres que compõem o grupo de refugiados e dissidentes que ajudam o protagonista por Reprodução
Maria Fernanda Cândido vive Elza, uma personagem estratégica e envolvida na rede de apoio a perseguidos políticos durante a ditadura militar por Reprodução
1 de 6
Tânia Maria é Dona Sebastiana, uma mulher forte e acolhedora que abriga perseguidos políticos no Recife dos anos 1970. A atriz, que começou a atuar aos 72 anos e nunca tinha visto filmes antes, virou sensação nacional por Reprodução

Leia mais

Imagem - Ator de ‘Terra Nostra’ sobrevive após passar por 72 cirurgias; relembre o caso

Ator de ‘Terra Nostra’ sobrevive após passar por 72 cirurgias; relembre o caso

Imagem - Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’

Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’

Imagem - Marido de Larissa Manoela integra elenco de ‘Coração Acelerado’ e recebe apoio da atriz

Marido de Larissa Manoela integra elenco de ‘Coração Acelerado’ e recebe apoio da atriz

Tags:

O Agente Secreto Oscar 2026

Mais recentes

Imagem - Esposa de Ferrugem relata abusos sofridos durante primeira gravidez

Esposa de Ferrugem relata abusos sofridos durante primeira gravidez
Imagem - Universo envia alívio e respostas claras hoje (5 de março) para 4 signos que estavam perdidos

Universo envia alívio e respostas claras hoje (5 de março) para 4 signos que estavam perdidos
Imagem - BBB 26: Babu chora, Jordana entra em choque e casa reage ao retorno de Breno e Juliano após Quarto Secreto

BBB 26: Babu chora, Jordana entra em choque e casa reage ao retorno de Breno e Juliano após Quarto Secreto

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
01

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Edilan dos paredões: jovem é executado a tiros em praça pública na Bahia
02

Edilan dos paredões: jovem é executado a tiros em praça pública na Bahia

Imagem - Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo
03

Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo

Imagem - O dia de hoje (5 de março) abre caminho para avanços concretos, clareza emocional e ajustes financeiros que reposicionam os 12 signos
04

O dia de hoje (5 de março) abre caminho para avanços concretos, clareza emocional e ajustes financeiros que reposicionam os 12 signos