Atriz de ‘O Agente Secreto’ não estará presente em cerimônia do Oscar; saiba o motivo

Tânia Maria não deve viajar com os colegas de elenco por recomendação médica

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:08

Tânia Maria, atriz que interpretou Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" Crédito: Reprodução

Tânia Maria, intérprete de Dona Sebastiana em “O Agente Secreto”, não comparecerá à cerimônia do Oscar, que será realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 15 de março. De acordo com o portal EXTRA, a atriz de 79 anos, que é ex-tabagista, recebeu orientações médicas para evitar o voo de longa duração ao lado dos demais integrantes da equipe.

O longa-metragem “O Agente Secreto” concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator. Para representar a produção no evento, estão confirmadas as presenças de Wagner Moura, Alice Carvalho e Maria Fernanda Cândido. Já Geane Albuquerque e Robério Diógenes estarão na cidade norte-americana, mas não devem comparecer ao local da premiação.

Anteriormente, foi informado pela própria médica da artista que Tânia havia buscado investigação e tratamento adequado para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), com o objetivo de viabilizar sua ida ao evento.

Em “O Agente Secreto”, Tânia repete a parceria com o diretor Kleber Mendonça Filho, agora em um papel de destaque. Sua estreia no audiovisual ocorreu como figurante no premiado filme “Bacurau”, do mesmo diretor.