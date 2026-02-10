Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz de O Agente Secreto passa por exames para saber se poderá comparecer em cerimônia do Oscar

Resultado vai revelar se Tânia Maria terá condições de fazer voo internacional até Los Angeles

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:15

Tânia Maria, atriz que interpretou Dona Sebastiana em
Tânia Maria, atriz que interpretou Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" Crédito: Reprodução

As expectativas para ver o elenco de “O Agente Secreto” na cerimônia do Oscar são altas, após o filme ser indicado a quatro categorias, incluindo a de Melhor Filme. No entanto, a presença de Tânia Maria, que interpretou Dona Sebastiana, ainda não está confirmada. Devido ao longo período da viagem internacional, a atriz, que é ex-tabagista, procurou uma equipe médica para investigar e buscar o tratamento adequado para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Nesta terça-feira (10), a médica pneumologista Zaida Cavalcanti compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado de Tânia. Na legenda da publicação, ela explica as condições médicas da atriz, de 79 anos, que precisam ser tratadas com atenção: “A DPOC é uma doença crônica que, muitas vezes, evolui de forma silenciosa. Por isso, a investigação adequada faz toda a diferença. Exames [...] permitem compreender melhor o estágio da doença e definir o caminho mais seguro para o tratamento”.

"O Brasil inteiro torce para ver Dona Tânia no Oscar. Como a viagem de avião é longa, seguiremos avaliando com responsabilidade se ela poderá realizá-la com segurança. Estarei ao lado dela nesse processo", escreveu a médica.

Em outra ocasião, Tânia Maria teve destaque internacional quando The New York Times incluiu a atriz brasileira na lista de melhores atuações de 2025, por seu papel em “O Agente Secreto”. O jornal americano criou uma categoria especial para definir sua participação no filme, com “Melhor Atuação de Cigarro”.

A tão aguardada cerimônia do Oscar ocorrerá no dia 15 de março, na cidade de Los Angeles. Wagner Moura está concorrendo na categoria de Melhor Ator no Oscar pelo filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça. Além de Wagner, “O Agente Secreto” está concorrendo em outras três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

As mulheres em O Agente Secreto

Tânia Maria é Dona Sebastiana, uma mulher forte e acolhedora que abriga perseguidos políticos no Recife dos anos 1970. A atriz, que começou a atuar aos 72 anos e nunca tinha visto filmes antes, virou sensação nacional por Reprodução
Tânia Maria interpreta Dona Sebastiana; ao lado de Wagner Moura por Reprodução_Instagram
Alice Carvalho interpreta Fátima, esposa do protagonista Marcelo e vive emoções fortes ao lado dele no contexto tenso da história por Reprodução
Laura Lufési interpreta Flavia, uma estudante que no presente pesquisa a história dos eventos passados, conectando gerações e memórias por Reprodução
Hermila Guedes é Claudia, uma das mulheres que compõem o grupo de refugiados e dissidentes que ajudam o protagonista por Reprodução
Maria Fernanda Cândido vive Elza, uma personagem estratégica e envolvida na rede de apoio a perseguidos políticos durante a ditadura militar por Reprodução
1 de 6
Tânia Maria é Dona Sebastiana, uma mulher forte e acolhedora que abriga perseguidos políticos no Recife dos anos 1970. A atriz, que começou a atuar aos 72 anos e nunca tinha visto filmes antes, virou sensação nacional por Reprodução

Leia mais

Imagem - Saiba quais são as chances de Wagner Moura no Oscar 2026, de acordo com a Variety

Saiba quais são as chances de Wagner Moura no Oscar 2026, de acordo com a Variety

Imagem - Margot Robbie e Jacob Elordi rasgam elogios a Wagner Moura: 'Homem lindo'

Margot Robbie e Jacob Elordi rasgam elogios a Wagner Moura: 'Homem lindo'

Imagem - Nada de Paolla Oliveira: Virgínia é confirmada como Rainha de Bateria da Grande Rio em 2027

Nada de Paolla Oliveira: Virgínia é confirmada como Rainha de Bateria da Grande Rio em 2027

Tags:

Viagem Voo O Agente Secreto Oscar 2026

Mais recentes

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
Imagem - O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas

O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas
Imagem - 3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval