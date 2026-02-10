OSCAR 2026

Atriz de O Agente Secreto passa por exames para saber se poderá comparecer em cerimônia do Oscar

Resultado vai revelar se Tânia Maria terá condições de fazer voo internacional até Los Angeles

K Kamila Macedo

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:15

Tânia Maria, atriz que interpretou Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" Crédito: Reprodução

As expectativas para ver o elenco de “O Agente Secreto” na cerimônia do Oscar são altas, após o filme ser indicado a quatro categorias, incluindo a de Melhor Filme. No entanto, a presença de Tânia Maria, que interpretou Dona Sebastiana, ainda não está confirmada. Devido ao longo período da viagem internacional, a atriz, que é ex-tabagista, procurou uma equipe médica para investigar e buscar o tratamento adequado para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Nesta terça-feira (10), a médica pneumologista Zaida Cavalcanti compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado de Tânia. Na legenda da publicação, ela explica as condições médicas da atriz, de 79 anos, que precisam ser tratadas com atenção: “A DPOC é uma doença crônica que, muitas vezes, evolui de forma silenciosa. Por isso, a investigação adequada faz toda a diferença. Exames [...] permitem compreender melhor o estágio da doença e definir o caminho mais seguro para o tratamento”.

"O Brasil inteiro torce para ver Dona Tânia no Oscar. Como a viagem de avião é longa, seguiremos avaliando com responsabilidade se ela poderá realizá-la com segurança. Estarei ao lado dela nesse processo", escreveu a médica.

Em outra ocasião, Tânia Maria teve destaque internacional quando The New York Times incluiu a atriz brasileira na lista de melhores atuações de 2025, por seu papel em “O Agente Secreto”. O jornal americano criou uma categoria especial para definir sua participação no filme, com “Melhor Atuação de Cigarro”.

A tão aguardada cerimônia do Oscar ocorrerá no dia 15 de março, na cidade de Los Angeles. Wagner Moura está concorrendo na categoria de Melhor Ator no Oscar pelo filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça. Além de Wagner, “O Agente Secreto” está concorrendo em outras três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.