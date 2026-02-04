FAMOSOS

Margot Robbie e Jacob Elordi rasgam elogios a Wagner Moura: 'Homem lindo'

Estrelas de “O Morro dos Ventos Uivantes” exaltam beleza e talento do ator

K Kamila Macedo

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:41

Margot Robbie elogia Wagner Moura Crédito: Reprodução

Não é surpresa para os brasileiros que Wagner Moura é um galã. Ao lado de Camila Pitanga, o ator protagonizou uma das cenas mais conhecidas de “Paraíso Tropical” e ficou marcado na memória dos amantes de novelas. Mas parece que o baiano também está chamando atenção de atores internacionais.

O comentário da atriz Margot Robbie, estrela de filmes como “Barbie” e “Eu, Tonya”. Ela vai estrelar “O Morro dos Ventos Uivantes”, ao lado de Jacob Elordi, previsto para ser lançado dia 14 de fevereiro nos cinemas do Brasil. O caso aconteceu durante uma entrevista promocional do filme à repórter do UOL Fernanda Talarico.

“Que homem lindo, e um ator maravilhoso", destacou Jacob, quando a jornalista comentou que os brasileiros teriam a chance de torcer duplamente este ano no Oscar.

Já Margot, relembrou o momento em que Wagner ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama: "Quando ele subiu ao palco do Globo de Ouro, aquele brinco, eu fiquei tipo... desculpa, ele é um ator excelente também, obviamente. Mas ele é realmente muito lindo".

Wagner Moura está concorrendo na categoria de Melhor Ator no Oscar pelo filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça. Jacob Elordi também está concorrendo a uma estatueta dourada na categoria de Melhor Ator Coadjuvante pela adaptação do clássico “Frankenstein”, na visão do diretor Guillermo Del Toro. A cerimônia ocorrerá dia 15 de março.