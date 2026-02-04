Acesse sua conta
Dubladora de Bridgerton faz piada com eliminação de Brigido no BBB26

Tadeu Schmidt faz referência à personagem da série

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:30

Brigido Neto no BBB 26
Brigido Neto no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A saída do amazonense Brigido Neto do BBB26 repercutiu nas redes sociais na última terça-feira (03). O principal motivo foi o discurso de eliminação feito por Tadeu Schmidt, apresentador do reality show, inspirado na Lady Whistledown, personagem icônica de “Bridgerton”, série de romance da Netflix.

Durante o momento, Tadeu referenciou a colunista, também aderindo ao tom irônico utilizado pela personagem: “E aí é preciso reconhecer: nas palavras de Lady Whistledown: 'fingir que nada está errado é a maneira perfeita de convencer o ignorante a ser submisso'. Por isso, minha cara e gentil pessoa eliminada de hoje, o que eu vou dizer agora é só para você”.

A brincadeira chamou a atenção da dubladora Paula Paulita, responsável por dar voz a personagem Penelope Featherington. Ela publicou um vídeo nas suas redes sociais com o discurso de Tadeu modificado com a voz oficial da Lady Whistledown. “Vocês acharam mesmo que eu ia deixar batido?!”, escreveu na legenda.

Na série, Penelope é a face por trás do pseudônimo Lady Whistledown, a famosa escritora dos folhetins de fofoca que intrigam a alta sociedade inglesa. A dubladora também mencionou na publicação a colega de trabalho Rosa Baroli, que faz a narração oficial da coluna de Lady Whistledown na série. As duas dividem a dublagem da personagem na série.

Mas essa não foi a primeira vez que essa associação aconteceu dentro da casa mais vigiada do Brasil. Durante a formação do primeiro Paredão, a participante Chaiany confundiu o nome do brother no momento da votação. "Eu voto no Bridgerton. Brigido? O nome dele?”. Já fora do reality, Brigido também aderiu à brincadeira, se intitulando como “Sr. Bridgerton” no Instagram.

“NAS PALAVRAS DE LADY WHISTLEDOWN” e “PENELOPE BRIDGERTON CITADA, TÁ?”, se pronunciou a Netflix no X, antigo Twitter. Os primeiros episódios da quarta temporada de Bridgerton já estão disponíveis e os fãs aguardam o desfecho da história de Benedict e Sophie, com a segunda parte da série saindo no dia 26 de fevereiro.

Veja imagens da quarta temporada de Bridgerton

Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
1 de 13
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX

