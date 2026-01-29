ROMANTISMO

Bridgerton retorna à Netflix com releitura deliciosa de Cinderela

Primeira parte da quarta temporada chega à plataforma nesta quinta (29); últimos episódios só em fevereiro

Doris Miranda

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06:00

Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix Crédito: LIAM DANIEL/NETFLIX

Sophie Baek (Yerin Ha) sempre quis ir a um evento da sociedade londrina. Mas esse parece um sonho impossível. Apesar de ser filha de um conde, ela é fruto de uma relação ilegítima e foi relegada ao papel de criada pela madrasta assim que o pai morreu. Uma noite, porém, ela consegue entrar às escondidas no aguardado baile de máscaras de Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Lá, conhece o charmoso Benedict (Luke Thompson), filho da anfitriã, e se sente parte da realeza. No mesmo instante, uma faísca se acende entre os dois estranhos.

Infelizmente, o encantamento tem hora para acabar. À meia-noite, Sophie tem que sair correndo da festa e não revela sua identidade a Benedict. No dia seguinte, enquanto ele procura sua dama misteriosa por toda a cidade, Sophie é expulsa de casa pela madrasta e precisa deixar Londres.

O destino faz com que os dois só se reencontrem três anos depois. Benedict a salva das garras de um bêbado abusador, mas, para decepção de Sophie, ele não a reconhece nos trajes de criada. No entanto, o incorrigível libertino logo se apaixona por ela de novo. Como é inaceitável que um homem de sua posição se case com uma serviçal, ele lhe propõe que seja sua amante, o que para ela é inconcebível.

Veja imagens da quarta temporada de Bridgerton 1 de 13

Pense aí quantas vezes já escutamos essa história, seja no conto original ou nas centenas de adaptações que vieram a seguir. Pois é, a partir de hoje (29), a Netflix exibe a versão Birdgerton para o clássico Cinderela. A quarta temporada da série criada por Shonda Rhimes, a partir do livro de Julia Quinn, chega na plataforma com os primeiros quatro capítulos. A segunda parte, com a conclusão dessa história de amor, ficará disponível em 26 de fevereiro.

Temas importantes

Pois é, a história é por demais manjada. Mas ganha um charme a mais contada ao modo Bridgerton de retratar a aristocracia Londrina vitoriana. Pelas lentes românticas e bem-humoradas de Rhimes, vemos temas muito importantes e ainda presentes na sociedade atual, como machismo, preconceito racial, privilégios da sociedade patriarcal e até a luta feminista.

Por mais que tenha sido humilhada pela madrasta, Sophie Baek é uma mulher independente, que não cria subterfúgios para expressar suas opiniões. E isso, claro, choca Benedict, por mais que esteja acostumado com a sinceridade das quatro irmãs.

A independência feminina nessa temporada ganha dois pontos a mais. Penélope agora vive sua Lady Whistledown abertamente, depois de conquistar a cumplicidade do marido Colin. Já sua grande amiga, Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) fez as pazes com a ideia de permanecer solteira, apesar da pressão que a sociedade lhe impõe.

Benedict, por sua vez, evolui. Impulsionados pela proximidade de Sophie, ele começa a reparar no papel de quem sempre foi considerado invisível pela sociedade. Além disso, repensa a frivolidade com que sempre levou seu papel de segundo filho.