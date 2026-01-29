Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bridgerton retorna à Netflix com releitura deliciosa de Cinderela

Primeira parte da quarta temporada chega à plataforma nesta quinta (29); últimos episódios só em fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06:00

Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix Crédito: LIAM DANIEL/NETFLIX

Sophie Baek (Yerin Ha) sempre quis ir a um evento da sociedade londrina. Mas esse parece um sonho impossível. Apesar de ser filha de um conde, ela é fruto de uma relação ilegítima e foi relegada ao papel de criada pela madrasta assim que o pai morreu. Uma noite, porém, ela consegue entrar às escondidas no aguardado baile de máscaras de Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Lá, conhece o charmoso Benedict (Luke Thompson), filho da anfitriã, e se sente parte da realeza. No mesmo instante, uma faísca se acende entre os dois estranhos.

Infelizmente, o encantamento tem hora para acabar. À meia-noite, Sophie tem que sair correndo da festa e não revela sua identidade a Benedict. No dia seguinte, enquanto ele procura sua dama misteriosa por toda a cidade, Sophie é expulsa de casa pela madrasta e precisa deixar Londres.

O destino faz com que os dois só se reencontrem três anos depois. Benedict a salva das garras de um bêbado abusador, mas, para decepção de Sophie, ele não a reconhece nos trajes de criada. No entanto, o incorrigível libertino logo se apaixona por ela de novo. Como é inaceitável que um homem de sua posição se case com uma serviçal, ele lhe propõe que seja sua amante, o que para ela é inconcebível.

Veja imagens da quarta temporada de Bridgerton

Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX
1 de 13
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix por LIAM DANIEL/NETFLIX

Pense aí quantas vezes já escutamos essa história, seja no conto original ou nas centenas de adaptações que vieram a seguir. Pois é, a partir de hoje (29), a Netflix exibe a versão Birdgerton para o clássico Cinderela. A quarta temporada da série criada por Shonda Rhimes, a partir do livro de Julia Quinn, chega na plataforma com os primeiros quatro capítulos. A segunda parte, com a conclusão dessa história de amor, ficará disponível em 26 de fevereiro.

Temas importantes

Pois é, a história é por demais manjada. Mas ganha um charme a mais contada ao modo Bridgerton de retratar a aristocracia Londrina vitoriana. Pelas lentes românticas e bem-humoradas de Rhimes, vemos temas muito importantes e ainda presentes na sociedade atual, como machismo, preconceito racial, privilégios da sociedade patriarcal e até a luta feminista.

Por mais que tenha sido humilhada pela madrasta, Sophie Baek é uma mulher independente, que não cria subterfúgios para expressar suas opiniões. E isso, claro, choca Benedict, por mais que esteja acostumado com a sinceridade das quatro irmãs.

A independência feminina nessa temporada ganha dois pontos a mais. Penélope agora vive sua Lady Whistledown abertamente, depois de conquistar a cumplicidade do marido Colin. Já sua grande amiga, Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) fez as pazes com a ideia de permanecer solteira, apesar da pressão que a sociedade lhe impõe.

Benedict, por sua vez, evolui. Impulsionados pela proximidade de Sophie, ele começa a reparar no papel de quem sempre foi considerado invisível pela sociedade. Além disso, repensa a frivolidade com que sempre levou seu papel de segundo filho.

Ainda que cedo para saber se a história vai evoluir melhor do que começou, vale demais suspirar pelo determinação de Sophie Baek ou pelo charme afetado de Benedict Bridgerton nestes primeiros episódios da quarta temporada. Se não for a sua, dê uma espiadinha nem que seja para se deliciar com a narração da maravilhosa Julie Andrews para as histórias contadas por Lady Whistledown.

Tags:

Netflix Bridgerton

Mais recentes

Imagem - Parque Costa Azul recebe abertura da temporada 2026 do projeto ‘Oxe É Jazz’

Parque Costa Azul recebe abertura da temporada 2026 do projeto ‘Oxe É Jazz’
Imagem - O Kannalha agita o Centro Histórico com Alinne Rosa, Pagod’art, Rachel Reis, Simone Morena e Paradinha Nova

O Kannalha agita o Centro Histórico com Alinne Rosa, Pagod’art, Rachel Reis, Simone Morena e Paradinha Nova
Imagem - Marcia Castro, Alice Caymmi e Ana Barroso fazem show na Casa Rosa, no Rio Vermelho

Marcia Castro, Alice Caymmi e Ana Barroso fazem show na Casa Rosa, no Rio Vermelho

MAIS LIDAS

Imagem - Três apostas da Bahia faturam R$ 47 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Três apostas da Bahia faturam R$ 47 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador
02

Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
03

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira
04

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira