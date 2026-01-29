Bridgerton retorna à Netflix com releitura deliciosa de Cinderela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06:00
Sophie Baek (Yerin Ha) sempre quis ir a um evento da sociedade londrina. Mas esse parece um sonho impossível. Apesar de ser filha de um conde, ela é fruto de uma relação ilegítima e foi relegada ao papel de criada pela madrasta assim que o pai morreu. Uma noite, porém, ela consegue entrar às escondidas no aguardado baile de máscaras de Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Lá, conhece o charmoso Benedict (Luke Thompson), filho da anfitriã, e se sente parte da realeza. No mesmo instante, uma faísca se acende entre os dois estranhos.
Infelizmente, o encantamento tem hora para acabar. À meia-noite, Sophie tem que sair correndo da festa e não revela sua identidade a Benedict. No dia seguinte, enquanto ele procura sua dama misteriosa por toda a cidade, Sophie é expulsa de casa pela madrasta e precisa deixar Londres.
O destino faz com que os dois só se reencontrem três anos depois. Benedict a salva das garras de um bêbado abusador, mas, para decepção de Sophie, ele não a reconhece nos trajes de criada. No entanto, o incorrigível libertino logo se apaixona por ela de novo. Como é inaceitável que um homem de sua posição se case com uma serviçal, ele lhe propõe que seja sua amante, o que para ela é inconcebível.
Pense aí quantas vezes já escutamos essa história, seja no conto original ou nas centenas de adaptações que vieram a seguir. Pois é, a partir de hoje (29), a Netflix exibe a versão Birdgerton para o clássico Cinderela. A quarta temporada da série criada por Shonda Rhimes, a partir do livro de Julia Quinn, chega na plataforma com os primeiros quatro capítulos. A segunda parte, com a conclusão dessa história de amor, ficará disponível em 26 de fevereiro.
Temas importantes
Pois é, a história é por demais manjada. Mas ganha um charme a mais contada ao modo Bridgerton de retratar a aristocracia Londrina vitoriana. Pelas lentes românticas e bem-humoradas de Rhimes, vemos temas muito importantes e ainda presentes na sociedade atual, como machismo, preconceito racial, privilégios da sociedade patriarcal e até a luta feminista.
Por mais que tenha sido humilhada pela madrasta, Sophie Baek é uma mulher independente, que não cria subterfúgios para expressar suas opiniões. E isso, claro, choca Benedict, por mais que esteja acostumado com a sinceridade das quatro irmãs.
A independência feminina nessa temporada ganha dois pontos a mais. Penélope agora vive sua Lady Whistledown abertamente, depois de conquistar a cumplicidade do marido Colin. Já sua grande amiga, Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) fez as pazes com a ideia de permanecer solteira, apesar da pressão que a sociedade lhe impõe.
Benedict, por sua vez, evolui. Impulsionados pela proximidade de Sophie, ele começa a reparar no papel de quem sempre foi considerado invisível pela sociedade. Além disso, repensa a frivolidade com que sempre levou seu papel de segundo filho.
Ainda que cedo para saber se a história vai evoluir melhor do que começou, vale demais suspirar pelo determinação de Sophie Baek ou pelo charme afetado de Benedict Bridgerton nestes primeiros episódios da quarta temporada. Se não for a sua, dê uma espiadinha nem que seja para se deliciar com a narração da maravilhosa Julie Andrews para as histórias contadas por Lady Whistledown.