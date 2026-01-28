VARIEDADES

O Kannalha agita o Centro Histórico com Alinne Rosa, Pagod’art, Rachel Reis, Simone Morena e Paradinha Nova

A 2ª edição d’O Molho – O Ensaio do Maridão’ retorna nesta quinta-feira, 29, a partir das 19h, na Praça das Artes.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:14

Dia 29/01, quinta-feira, a partir das 19h é dia do segundo Ensaio do Maridão! Crédito: Divulgação

A temporada de ‘ensaios de verão’ segue quente em Salvador! E para trazer ‘O Molho’ que só o baiano tem, O Kannalha retorna à Praça das Artes – Pelourinho, nesta quinta-feira, 29, a partir das 19h, com participações especiais de Alinne Rosa, Pagod’art, Rachel Reis, Simone Morena, Paradinha Nova e do DJ Vitor Meireles. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma MeuBilhete.

Com direito à muito molho e a batedeira inconfundível do artista, O Kannalha sobe ao palco com um setlist que dominou às paradas em 2025, na voz e coreografia de hits como ‘Nego Doce’, ‘Fraquinha’, ‘Final de Semana na Favela’, ‘Calado Vence 777’, ‘Traficante de Desejos’, e a música do Carnaval ‘O Baiano tem o Molho’.

Carregando o dendê da Bahia, O Maridão traz ritmos quentes para ninguém ficar parado, após uma primeira apresentação de tirar o fôlego. Vencedor da 32ª edição do Prêmio Multishow e autor do hit que emplaca a campanha por Wagner Moura no Oscar, o cantor se encontra em ascensão meteórica; conduzindo shows pelo Brasil e deixando fãs e ‘maridonas’ apaixonadas por onde passa. mundo de volta à Praça das Artes, pra sentir de perto o ‘Ensaio do Maridão’! Vem escrever essa história com a gente, vem curtir, que 2026 está só começando”,convida O Kannalha.

SERVIÇO

[Ensaio do Maridão – O Kannalha]

Quando: 29 de janeiro

Horário: 19h

Atrações: O Kannalha, Alinne Rosa, Pagod’art, Rachel Reis, Simone Morena,

Paradinha Nova e DJ Vitor Meireles;

Onde: Praça das Artes – Neguinho do Samba, no Pelourinho.

Ingressos: via MeuBilhete