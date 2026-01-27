Lua em Touro traz clareza e direção para transformar a vida de Câncer, Escorpião e Aquário a partir de hoje (27 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 22:22
Ninguém chega ao topo sozinho, e hoje os astros reforçam o valor das alianças. Para Câncer, o apoio de uma amizade pode ser o conforto que seu coração precisava para tomar uma decisão difícil.
Escorpião, a palavra-chave é colaboração; unir forças no trabalho será infinitamente mais lucrativo do que o isolamento.
E para Aquário, o lar e os amigos mais próximos formam a base emocional que sustenta suas inovações.
Saia da rotina, aceite aquele café ou faça uma chamada de vídeo. O contato humano hoje não é apenas lazer, é cura e estratégia.