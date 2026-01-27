Acesse sua conta
Lua em Touro traz clareza e direção para transformar a vida de Câncer, Escorpião e Aquário a partir de hoje (27 de janeiro)

Signos descobrem que o apoio dos amigos é o combustível para grandes mudanças

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 22:22

Signos terão mudanças importantes na vida
Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

Ninguém chega ao topo sozinho, e hoje os astros reforçam o valor das alianças. Para Câncer, o apoio de uma amizade pode ser o conforto que seu coração precisava para tomar uma decisão difícil.

Escorpião, a palavra-chave é colaboração; unir forças no trabalho será infinitamente mais lucrativo do que o isolamento.

E para Aquário, o lar e os amigos mais próximos formam a base emocional que sustenta suas inovações.

Saia da rotina, aceite aquele café ou faça uma chamada de vídeo. O contato humano hoje não é apenas lazer, é cura e estratégia.

