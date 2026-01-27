BERLINDA

BBB 26: Matheus é eliminado com 79,48% no segundo Paredão e deixa o reality sob forte rejeição

Disputando a permanência com Brígido e Leandro, participante foi o mais rejeitado da berlinda e se despediu do BBB 26

Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 23:21

Matheus se despede do BBB 26 após passagem marcada por polêmicas Crédito: Divulgação/TV Globo

Matheus foi o eliminado do BBB 26 na noite desta terça-feira (27), ao deixar o reality no segundo Paredão da temporada com 79,48% da média dos votos do público. Ele enfrentava Leandro, conhecido como Boneco, e Brigido na disputa pela permanência na casa.

Na votação, Leandro apareceu em segundo lugar, com 15,55% da média, enquanto Brigido foi o menos votado, somando 4,97%. Os números confirmaram a decisão do público e encerraram a trajetória de Matheus no jogo logo no início da edição.

Ao longo da semana, a enquete do CORREIO já indicava uma rejeição expressiva contra Matheus, que aparecia com mais da metade dos votos para sair em diversas parciais. A tendência acabou se confirmando no resultado oficial.

Dentro da casa, a formação do Paredão foi marcada por estratégias e disputas de posicionamento. Matheus acabou indicado pelo líder, enquanto Brígido foi o mais votado no confessionário. Leandro completou a berlinda após ser atingido pela dinâmica especial da semana.

Matheus é o segundo eliminado do BBB 26. Antes dele, Aline Campos deixou o programa no primeiro Paredão, com 61,64%. A nova eliminação reforça o peso da opinião do público neste início de edição e já começa a redesenhar alianças e estratégias entre os participantes que seguem na disputa pelo prêmio milionário.

Relembre a trajetória de Matheus

Matheus entrou no BBB 26 carregando uma história marcada por mudanças de rota e ambição de recomeço. Aos 25 anos, o bancário nasceu e vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e cresceu alimentando o sonho de se tornar jogador de futebol. A trajetória no esporte chegou a ganhar contornos profissionais, com passagens por clubes em São Paulo, Goiânia e até Portugal, mas foi interrompida por uma sequência de lesões que o afastaram dos gramados.

Após deixar o futebol, Matheus passou a trabalhar como bancário, função com a qual nunca escondeu não se identificar totalmente. Para complementar a renda, ele atua como professor de boxe e também como motorista de aplicativo, conciliando diferentes atividades enquanto busca novos caminhos para a vida profissional. Fora do trabalho, sempre destacou a forte ligação com a música, afirmando que o rap teve papel fundamental na sua formação pessoal, sem abrir mão de momentos de lazer ao som de pagode.