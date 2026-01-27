VEJA MEMES

Christiane Torloni vira participante do BBB 26 e web reage: ‘Fada sensata’

Nome da atriz chegou a ser cotado para o reality, não se confirmou

Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:26

Christiane Torloni vira “participante imaginária” do BBB 26 e rende memes nas redes Crédito: Reprodução/Imagem de IA

No início do BBB 26, o nome de Christiane Torloni circulou entre os rumores de possíveis integrantes do camarote e animou parte do público. A informação, no entanto, não passou de boato. A atriz, consagrada por novelas como A Viagem e Mulheres Apaixonadas, nunca esteve nos planos oficiais do reality, que anunciou como camarotes Juliano Floss, Solange Couto, Edílson Capetinha, Aline Campos e Henri Castelli.

Mesmo fora da casa, Torloni acabou entrando no jogo de um jeito inesperado. A frustração inicial de alguns fãs rapidamente se transformou em humor nas redes sociais, especialmente no X, onde usuários passaram a imaginar como seria a atriz confinada no programa.

Christiane Torloni no BBB 26 1 de 7

Montagens feitas com inteligência artificial e textos fictícios colocaram Christiane Torloni em cenas clássicas do BBB 26, como discussões no Sincerão, conversas estratégicas e até embates diretos com outros participantes. As publicações imitam o estilo de perfis que narram o reality em tempo real, o que ajudou a espalhar ainda mais a brincadeira.

Em uma das situações inventadas, a atriz aparece trocando farpas com Babu Santana. Em outra, surge levando banho de gosma durante uma dinâmica do programa. Na narrativa criada pelos internautas, Torloni virou uma participante ativa, articulada e sem medo de se posicionar, conquistando o título informal de “fada sensata”.