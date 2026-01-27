Christiane Torloni vira participante do BBB 26 e web reage: ‘Fada sensata’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:26
No início do BBB 26, o nome de Christiane Torloni circulou entre os rumores de possíveis integrantes do camarote e animou parte do público. A informação, no entanto, não passou de boato. A atriz, consagrada por novelas como A Viagem e Mulheres Apaixonadas, nunca esteve nos planos oficiais do reality, que anunciou como camarotes Juliano Floss, Solange Couto, Edílson Capetinha, Aline Campos e Henri Castelli.
Mesmo fora da casa, Torloni acabou entrando no jogo de um jeito inesperado. A frustração inicial de alguns fãs rapidamente se transformou em humor nas redes sociais, especialmente no X, onde usuários passaram a imaginar como seria a atriz confinada no programa.
Christiane Torloni no BBB 26
Montagens feitas com inteligência artificial e textos fictícios colocaram Christiane Torloni em cenas clássicas do BBB 26, como discussões no Sincerão, conversas estratégicas e até embates diretos com outros participantes. As publicações imitam o estilo de perfis que narram o reality em tempo real, o que ajudou a espalhar ainda mais a brincadeira.
Em uma das situações inventadas, a atriz aparece trocando farpas com Babu Santana. Em outra, surge levando banho de gosma durante uma dinâmica do programa. Na narrativa criada pelos internautas, Torloni virou uma participante ativa, articulada e sem medo de se posicionar, conquistando o título informal de “fada sensata”.
A repercussão foi tanta que o nome da atriz chegou aos assuntos mais comentados do país, provando que, mesmo sem convite oficial, Christiane Torloni encontrou um jeito de marcar presença no BBB 26, ainda que apenas na imaginação do público.