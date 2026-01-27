Acesse sua conta
Christiane Torloni vira participante do BBB 26 e web reage: ‘Fada sensata’

Nome da atriz chegou a ser cotado para o reality, não se confirmou

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:26

Christiane Torloni vira “participante imaginária” do BBB 26 e rende memes nas redes
Christiane Torloni vira “participante imaginária” do BBB 26 e rende memes nas redes Crédito: Reprodução/Imagem de IA

No início do BBB 26, o nome de Christiane Torloni circulou entre os rumores de possíveis integrantes do camarote e animou parte do público. A informação, no entanto, não passou de boato. A atriz, consagrada por novelas como A Viagem e Mulheres Apaixonadas, nunca esteve nos planos oficiais do reality, que anunciou como camarotes Juliano Floss, Solange Couto, Edílson Capetinha, Aline Campos e Henri Castelli.

Mesmo fora da casa, Torloni acabou entrando no jogo de um jeito inesperado. A frustração inicial de alguns fãs rapidamente se transformou em humor nas redes sociais, especialmente no X, onde usuários passaram a imaginar como seria a atriz confinada no programa.

Christiane Torloni no BBB 26

Christiane Torloni vira “participante imaginária” do BBB 26 por Reprodução/Imagens de IA
Christiane Torloni vira “participante imaginária” do BBB 26 por Reprodução/Imagens de IA
Christiane Torloni vira “participante imaginária” do BBB 26 por Reprodução/Imagens de IA
Christiane Torloni vira “participante imaginária” do BBB 26 por Reprodução/Imagens de IA
Christiane Torloni vira “participante imaginária” do BBB 26 por Reprodução/Imagens de IA
Christiane Torloni vira “participante imaginária” do BBB 26 por Reprodução/Imagens de IA
Christiane Torloni vira “participante imaginária” do BBB 26 por Reprodução/Imagens de IA
1 de 7
Christiane Torloni vira “participante imaginária” do BBB 26 por Reprodução/Imagens de IA

Montagens feitas com inteligência artificial e textos fictícios colocaram Christiane Torloni em cenas clássicas do BBB 26, como discussões no Sincerão, conversas estratégicas e até embates diretos com outros participantes. As publicações imitam o estilo de perfis que narram o reality em tempo real, o que ajudou a espalhar ainda mais a brincadeira.

BBB 26: No Paredão, Matheus sugere que aliados desistam do jogo se ele for eliminado: 'Apertar o botão vermelho'

BBB 26: Milena diz que recebeu conselho de produção sobre brigas: 'Por que você faria isso?'

Dançarino de Pedro Sampaio explica provocação a Matheus no BBB 26: 'Olhando pro homofóbico'

BBB 26: Marcia Sensitiva faz previsão sobre final e surpreende com favoritos ao prêmio

BBB 26: Babu Santana detona Jonas após o Sincerão: 'Só músculo e olhos azuis'

Em uma das situações inventadas, a atriz aparece trocando farpas com Babu Santana. Em outra, surge levando banho de gosma durante uma dinâmica do programa. Na narrativa criada pelos internautas, Torloni virou uma participante ativa, articulada e sem medo de se posicionar, conquistando o título informal de “fada sensata”.

A repercussão foi tanta que o nome da atriz chegou aos assuntos mais comentados do país, provando que, mesmo sem convite oficial, Christiane Torloni encontrou um jeito de marcar presença no BBB 26, ainda que apenas na imaginação do público.

Imagem - Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta

Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta

Imagem - Tarot desta terça-feira (27) aponta decisões no amor e ajustes importantes na vida profissional

Tarot desta terça-feira (27) aponta decisões no amor e ajustes importantes na vida profissional

Imagem - Como é o Fera Palace Hotel e quanto custa se hospedar no ícone histórico de luxo no coração de Salvador

Como é o Fera Palace Hotel e quanto custa se hospedar no ícone histórico de luxo no coração de Salvador

Imagem - BBB 26: Web resgata post de Brigido sobre apoio ao casamento gay e levanta boatos; entenda

BBB 26: Web resgata post de Brigido sobre apoio ao casamento gay e levanta boatos; entenda
Imagem - Maíra Cardi diz temer desabamento de mansão após alerta técnico durante a obra

Maíra Cardi diz temer desabamento de mansão após alerta técnico durante a obra
Imagem - Cariúcha substituirá Luciana Gimenez no Superpop na Rede TV! e abre o jogo sobre saída do SBT; saiba detalhes

Cariúcha substituirá Luciana Gimenez no Superpop na Rede TV! e abre o jogo sobre saída do SBT; saiba detalhes

Imagem - Vitória x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem
01

Vitória x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Imagem - Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe
02

Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Universo envia alívio, respostas e renovação para Libra, Virgem e Gêmeos ainda esta semana (27 de janeiro)
04

Universo envia alívio, respostas e renovação para Libra, Virgem e Gêmeos ainda esta semana (27 de janeiro)