Como é o Fera Palace Hotel e quanto custa se hospedar no ícone histórico de luxo no coração de Salvador

Heider Sacramento
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:00
Se hospedar no Fera Palace Hotel é viver Salvador a partir de um de seus endereços mais simbólicos. Localizado no Centro Histórico, o hotel entrega uma experiência que mistura memória, sofisticação e praticidade, ideal para quem quer explorar a cidade a pé sem abrir mão de conforto e serviços de alto padrão.
Inaugurado em 1934 como Palace Hotel, o edifício nasceu como sinônimo de modernidade em Salvador. Em sua fase áurea, recebeu nomes internacionais e virou ponto de encontro da elite cultural e política da época. Décadas depois, o prédio passou por um cuidadoso processo de restauração conduzido pelo grupo Fera Investimentos, que devolveu ao espaço o protagonismo perdido, preservando elementos originais do art déco e integrando soluções contemporâneas de hospedagem.
Hoje, o Fera Palace é visto como peça-chave na revitalização do Centro Histórico e um dos hotéis mais emblemáticos da capital baiana.
O hotel fica na Rua Chile, uma das mais antigas da cidade. A partir dali, o hóspede alcança em poucos minutos pontos como Elevador Lacerda, Mercado Modelo, Praça Castro Alves, Pelourinho e igrejas históricas. A localização favorece quem quer circular a pé, conhecer museus, bares tradicionais e sentir o ritmo do centro da cidade.
O Fera Palace conta com 81 quartos e suítes pensados para unir elegância e funcionalidade. As acomodações oferecem climatização, minibar, cofre digital, smart TV e wi-fi, atendendo tanto quem viaja a lazer quanto a trabalho.
Um dos grandes destaques é o rooftop, onde fica a piscina de borda infinita com vista panorâmica para a Baía de Todos os Santos. No mesmo espaço, o hotel concentra áreas de convivência que viraram ponto de encontro também para quem não está hospedado. A experiência gastronômica é reforçada por restaurantes e bares que valorizam ingredientes brasileiros e propostas contemporâneas.
Academia, spa, recepção 24 horas, serviço de quarto e estacionamento completam o pacote de um hotel cinco estrelas.
Fera Palace Hotel
Salvador mantém movimento intenso durante todo o ano, mas alguns períodos concentram maior procura. O Carnaval transforma o Centro Histórico em rota estratégica para quem quer acompanhar blocos e festas com facilidade de deslocamento. O verão, entre dezembro e março, também eleva a ocupação, assim como o Réveillon e as festas juninas.
Em datas como o Carnaval, a recomendação é reservar com bastante antecedência, já que as diárias sobem e a disponibilidade diminui rapidamente.
Avaliações destacam principalmente a vista do rooftop, o cuidado em preservar a arquitetura histórica e a localização privilegiada. Alguns hóspedes apontam que os quartos menores podem parecer compactos, mas o atendimento, a atmosfera sofisticada e a experiência geral costumam pesar a favor do hotel.
As tarifas do Fera Palace Hotel, disponíveis no site oficial do hotel, variam de acordo com a categoria do quarto, a política de cancelamento escolhida e a inclusão ou não do café da manhã. As opções mais compactas começam na Small Room, de cerca de 18 m², com diárias a partir de aproximadamente R$ 1.772 sem café. Na sequência, a Superior Small Room, com 21 m², aparece com valores em torno de R$ 1.893 na mesma condição.
Entre as acomodações intermediárias, a Deluxe Medium Room, de 24 m², tem preços a partir de cerca de R$ 2.210, enquanto a Deluxe Big Room, com 31 m², gira em torno de R$ 2.633 por noite. Para quem busca mais espaço e exclusividade, a Junior Suite, de 35 m², apresenta diárias próximas de R$ 4.357, e a Corner Suite, com 45 m² e vista para o mar, tem valores a partir de aproximadamente R$ 5.730.
No topo das opções está a Tower Suite, única da categoria, com 110 m². A acomodação oferece ambiente completo com sala de estar, sala de jantar com bar e lavabo, além de vista panorâmica para a Baía de Todos-os-Santos. As diárias ficam em torno de R$ 7.894.
Os preços podem sofrer variações significativas conforme o período da estadia e a demanda, especialmente durante a alta temporada e eventos como o Carnaval.