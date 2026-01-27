HOSPEDAGEM

Como é o Fera Palace Hotel e quanto custa se hospedar no ícone histórico de luxo no coração de Salvador

Hotel cinco estrelas no Centro Histórico combina arquitetura art déco, conforto contemporâneo, gastronomia autoral

Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:00

Fera Palace Hotel oferece vista, história e luxo no coração de Salvador Crédito: Divulgação

Se hospedar no Fera Palace Hotel é viver Salvador a partir de um de seus endereços mais simbólicos. Localizado no Centro Histórico, o hotel entrega uma experiência que mistura memória, sofisticação e praticidade, ideal para quem quer explorar a cidade a pé sem abrir mão de conforto e serviços de alto padrão.

Inaugurado em 1934 como Palace Hotel, o edifício nasceu como sinônimo de modernidade em Salvador. Em sua fase áurea, recebeu nomes internacionais e virou ponto de encontro da elite cultural e política da época. Décadas depois, o prédio passou por um cuidadoso processo de restauração conduzido pelo grupo Fera Investimentos, que devolveu ao espaço o protagonismo perdido, preservando elementos originais do art déco e integrando soluções contemporâneas de hospedagem.

Hoje, o Fera Palace é visto como peça-chave na revitalização do Centro Histórico e um dos hotéis mais emblemáticos da capital baiana.

O hotel fica na Rua Chile, uma das mais antigas da cidade. A partir dali, o hóspede alcança em poucos minutos pontos como Elevador Lacerda, Mercado Modelo, Praça Castro Alves, Pelourinho e igrejas históricas. A localização favorece quem quer circular a pé, conhecer museus, bares tradicionais e sentir o ritmo do centro da cidade.

O Fera Palace conta com 81 quartos e suítes pensados para unir elegância e funcionalidade. As acomodações oferecem climatização, minibar, cofre digital, smart TV e wi-fi, atendendo tanto quem viaja a lazer quanto a trabalho.

Um dos grandes destaques é o rooftop, onde fica a piscina de borda infinita com vista panorâmica para a Baía de Todos os Santos. No mesmo espaço, o hotel concentra áreas de convivência que viraram ponto de encontro também para quem não está hospedado. A experiência gastronômica é reforçada por restaurantes e bares que valorizam ingredientes brasileiros e propostas contemporâneas.

Academia, spa, recepção 24 horas, serviço de quarto e estacionamento completam o pacote de um hotel cinco estrelas.

Quando vale mais a pena se hospedar

Salvador mantém movimento intenso durante todo o ano, mas alguns períodos concentram maior procura. O Carnaval transforma o Centro Histórico em rota estratégica para quem quer acompanhar blocos e festas com facilidade de deslocamento. O verão, entre dezembro e março, também eleva a ocupação, assim como o Réveillon e as festas juninas.

Em datas como o Carnaval, a recomendação é reservar com bastante antecedência, já que as diárias sobem e a disponibilidade diminui rapidamente.

O que dizem os hóspedes

Avaliações destacam principalmente a vista do rooftop, o cuidado em preservar a arquitetura histórica e a localização privilegiada. Alguns hóspedes apontam que os quartos menores podem parecer compactos, mas o atendimento, a atmosfera sofisticada e a experiência geral costumam pesar a favor do hotel.

Quartos, categorias e valores

As tarifas do Fera Palace Hotel, disponíveis no site oficial do hotel, variam de acordo com a categoria do quarto, a política de cancelamento escolhida e a inclusão ou não do café da manhã. As opções mais compactas começam na Small Room, de cerca de 18 m², com diárias a partir de aproximadamente R$ 1.772 sem café. Na sequência, a Superior Small Room, com 21 m², aparece com valores em torno de R$ 1.893 na mesma condição.

Entre as acomodações intermediárias, a Deluxe Medium Room, de 24 m², tem preços a partir de cerca de R$ 2.210, enquanto a Deluxe Big Room, com 31 m², gira em torno de R$ 2.633 por noite. Para quem busca mais espaço e exclusividade, a Junior Suite, de 35 m², apresenta diárias próximas de R$ 4.357, e a Corner Suite, com 45 m² e vista para o mar, tem valores a partir de aproximadamente R$ 5.730.

No topo das opções está a Tower Suite, única da categoria, com 110 m². A acomodação oferece ambiente completo com sala de estar, sala de jantar com bar e lavabo, além de vista panorâmica para a Baía de Todos-os-Santos. As diárias ficam em torno de R$ 7.894.