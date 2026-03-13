Acesse sua conta
Sexta-feira 13 sem medo: Por que o céu hoje (13 de março) ignora o azar e promete produtividade recorde para 4 signos

Enquanto muitos temem a data, a Lua em Capricórnio limpa e abre caminhos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:22

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Esqueça as histórias de terror e as superstições de azar. Nesta sexta-feira, 13 de março de 2026, enquanto o Sol em Peixes nos faz sonhar, a Lua Minguante em Capricórnio atua como um filtro rigoroso, removendo distrações e focando no que realmente importa. É um dia de "faxina", se algo não tem estrutura para durar, o universo vai te ajudar a descartar hoje, sem dramas.

Para os nativos de Áries, Touro, Virgem e Capricórnio, o dia é de puro pragmatismo. Sabe aquela meta de carreira que parecia travada? Hoje é o momento de revisitar os planos com uma lógica impecável. O céu está pedindo maturidade; em vez de esperar pela sorte, você será convidado a usar a estratégia. É o momento perfeito para encerrar pendências burocráticas e mostrar para chefes e clientes que a sua competência é a sua maior proteção.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

No amor, a data também traz um convite à verdade. A Lua minguante pede menos euforia e mais compromisso. Para quem está em uma relação, conversar sobre o futuro com realismo será o maior ato de carinho. Para os solteiros, o filtro está afiado: você não terá paciência para promessas vazias. O "azar" de hoje só atinge quem insiste em viver de ilusões; para quem trabalha com a verdade, o caminho está livre e muito bem pavimentado.

Não tente abraçar o mundo hoje, faça poucas coisas, mas faça-as com perfeição. Cuide da sua estrutura física (postura, dentes e ossos agradecem), e use o silêncio a seu favor. À medida que a noite chega, o sentimento de dever cumprido será a prova de que essa sexta-feira 13 foi, na verdade, um dos dias mais produtivos e recompensadores do seu ano.

