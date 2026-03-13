TRAGÉGIA EM LIVE

Influenciadora morre minutos após pedir ajuda ao vivo para seguidores: 'Chamem a ambulância'

Wang Zha, a 'Irmã Wang Zha', relatou forte dor de cabeça durante venda de roupas online

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:52

A morte repentina de uma influenciadora digital na China chamou a atenção nas redes sociais nesta semana. Conhecida como Wang Zha, ou 'Irmã Wang Zha', a criadora de conteúdo faleceu poucos minutos após encerrar uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, a influencer passou mal durante uma live realizada na segunda-feira (9). Ao longo da transmissão, ela demonstrou diversas vezes sentir um forte desconforto na cabeça, semelhante a uma enxaqueca intensa.

Em determinado momento, já visivelmente debilitada, Wang Zha interrompeu a transmissão e pediu ajuda. Antes de sair da live, ela chegou a dizer aos espectadores que não estava se sentindo bem e pediu que chamassem uma ambulância.

Equipes de emergência foram acionadas para a residência da criadora de conteúdo, na província de Shanxi, na China. No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, Wang Zha já estava inconsciente.

De acordo com o laudo médico divulgado pelo hospital, a influenciadora sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e teria morrido cerca de dez minutos após encerrar a transmissão.

A notícia se espalhou rapidamente entre seguidores e gerou grande comoção nas redes sociais.

Wang Zha era conhecida por realizar transmissões ao vivo para vender roupas femininas, um modelo de comércio digital bastante popular na China.

Com cerca de 130 mil seguidores, ela utilizava as lives como principal fonte de renda. Durante as transmissões, apresentava peças de moda, conversava com o público e fechava vendas em tempo real.

Pessoas próximas relataram que a influenciadora costumava trabalhar longas horas por dia para alcançar metas de vendas e manter o engajamento nas redes. Segundo amigos, ela também dormia pouco devido à rotina intensa.

O funeral da influenciadora aconteceu na quarta-feira (11). Durante a cerimônia, familiares e amigos lembraram de Wang Zha como uma pessoa dedicada ao trabalho e muito empenhada em ajudar a família.

De acordo com relatos, ninguém sabia que ela enfrentava qualquer problema de saúde recente que pudesse indicar risco de um episódio grave.

O que é um AVC?

O acidente vascular cerebral (AVC) acontece quando há interrupção do fluxo de sangue no cérebro ou quando ocorre o rompimento de um vaso sanguíneo na região.

Especialistas apontam que fatores como hipertensão, colesterol elevado, glicemia alta, tabagismo e privação de sono podem aumentar o risco de desenvolver o problema.