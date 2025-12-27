MORTAL

Quais são os 4 hábitos que ajudam você a evitar um AVC? Neurologistas fazem a lista definitiva

Doença mata mais do que infarto, mas a maioria dos casos poderia ser evitada com hábitos mais saudáveis

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 08:00

Atividades físicas, como a corrida, também pode prevenir o AVC. Crédito: Imagem: Freerange

O AVC matou cerca de 85 mil pessoas no Brasil em 2024, segundo a Sociedade Brasileira de AVC. A doença segue como uma das principais causas de morte no país.

Mesmo com números elevados, especialistas reforçam que muitos casos poderiam ser evitados com hábitos mais saudáveis e acompanhamento médico.

A prevenção depende de cuidados contínuos ao longo da vida. Embora grave, o AVC não acontece de forma aleatória.

Fatores como doenças crônicas, alimentação, atividade física e estresse influenciam diretamente o risco. Neurologistas destacam quatro hábitos essenciais de prevenção.

Controlar doenças de circulação

Hipertensão, diabetes e colesterol alto são fatores centrais no risco de AVC.Essas doenças enfraquecem as artérias e aumentam a chance de entupimento ou rompimento. O controle adequado protege os vasos cerebrais.

Tratamento reduz desgaste vascular

O acompanhamento médico permite evitar danos silenciosos ao longo dos anos.

“Quando tratamos corretamente hipertensão, diabetes e colesterol, diminuímos de forma expressiva o desgaste dos vasos cerebrais”, afirmou Bruno Diógenes ao jornal Metrópoles.

Isso reduz tanto o risco de entupimento quanto de rompimento.

Alimentação equilibrada

A alimentação saudável é fundamental para a saúde circulatória.

Fibras presentes em frutas, verduras e legumes ajudam a reduzir o colesterol.Essas fibras se ligam ao colesterol no intestino e facilitam sua eliminação.

As fibras também auxiliam no controle do índice glicêmico. Elas promovem absorção mais lenta dos carboidratos. Isso reduz picos de açúcar no sangue.

Fazer exercícios físicos

A prática regular de exercícios fortalece o coração. Com apenas 150 minutos semanais já é possível obter benefícios. O hábito ajuda a controlar peso e pressão arterial.

Impacto além do físico

O exercício também melhora o sono e reduz inflamações.

“O hábito de se exercitar regularmente contribui para prevenir doenças como hipertensão, diabetes e obesidade”, diz Victor Hugo Espíndola. Esses fatores reduzem o risco de AVC.

Controlar o estresse

O estresse crônico é um fator de risco importante, inclusive entre jovens.

Ele eleva a pressão arterial e prejudica a regulação hormonal.Noites mal dormidas agravam esse quadro.

Saúde mental como proteção