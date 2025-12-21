VIAGEM

A viagem trem mais luxuosa do Brasil vai te surpreender com paisagens de tirar o fôlego

Viagem ferroviária entre Curitiba e Morretes une conforto, paisagens preservadas e um dos maiores feitos da engenharia nacional

Agência Correio

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 13:00

Trem da Serra do Mar Crédito: Reprodução

Muito além de um simples deslocamento, o Trem da Serra do Mar se firmou como uma experiência turística completa. O percurso ferroviário que liga Curitiba a Morretes combina sofisticação, patrimônio histórico e contato direto com a Mata Atlântica, sendo frequentemente apontado como a viagem de trem mais luxuosa do Brasil.

A bordo de vagões panorâmicos e serviços diferenciados, o passageiro atravessa a Serra do Mar paranaense por um trajeto centenário que valoriza tanto a engenharia quanto a contemplação da natureza.

Um clássico do turismo ferroviário brasileiro

O Trem da Serra do Mar é um dos passeios mais tradicionais do Paraná e referência nacional em turismo ferroviário. Construída no século 19, a ferrovia corta a Serra do Mar por um traçado considerado ousado para a época, ligando o planalto ao litoral.

Durante a viagem, o passageiro percorre túneis históricos, pontes elevadas e encostas cobertas por vegetação densa. O cenário natural se mantém praticamente intacto, o que transforma o trajeto em um espetáculo contínuo.

Essa combinação de história, paisagem e conforto consolidou o passeio como uma das experiências mais procuradas por turistas que buscam tranquilidade, exclusividade e um ritmo de viagem mais contemplativo.

Preços e categorias do Trem da Serra do Mar

Os valores da viagem no Trem da Serra do Mar variam conforme a classe escolhida e o período do ano. As categorias mais simples oferecem conforto básico, enquanto as versões premium e de luxo elevam significativamente o nível da experiência.

Nas classes superiores, os passageiros contam com poltronas amplas, bebidas selecionadas, lanches ou refeições completas e atendimento personalizado. Algumas categorias incluem ainda guia especializado e transporte rodoviário no retorno.

Em feriados, férias escolares e datas especiais, os preços tendem a subir. Já fora da alta temporada, surgem pacotes promocionais que combinam o passeio de trem com almoço típico em Morretes ou passeios complementares.

Quanto tempo dura a viagem pela Serra do Mar

O trajeto ferroviário entre Curitiba e Morretes tem duração média de três a quatro horas. O tempo pode variar conforme condições climáticas, paradas técnicas e fluxo de trens na linha histórica.

A velocidade reduzida faz parte da proposta do passeio. Em vez de pressa, a experiência prioriza a observação da paisagem, permitindo apreciar rios, vales profundos e trechos densos de Mata Atlântica.

Muitos turistas optam por fazer apenas um dos sentidos de trem e retornar por estrada. Essa alternativa facilita o planejamento e permite aproveitar Morretes com mais calma ao longo do dia.

O que faz do Trem da Serra do Mar uma viagem de luxo

O reconhecimento do Trem da Serra do Mar como a viagem de trem mais luxuosa do Brasil está ligado à atenção aos detalhes. Vagões restaurados, ambientação elegante e serviço de bordo diferenciado elevam o padrão do passeio.

Além do conforto interno, o entorno natural exerce papel central na experiência. A ferrovia atravessa uma das regiões mais preservadas da Mata Atlântica, revelando cenários que mudam a cada curva do trajeto.

Esse conjunto de fatores transformou o passeio em produto valorizado por agências de turismo de alto padrão, sendo frequentemente incluído em roteiros exclusivos voltados ao público nacional e internacional.

Dicas para planejar o passeio com tranquilidade

Reservar os bilhetes com antecedência é essencial, principalmente para quem deseja viajar nas categorias premium ou em datas concorridas. As vagas costumam se esgotar rapidamente nesses períodos.

Checar a previsão do tempo ajuda a aproveitar melhor a paisagem, assim como chegar cedo à estação de embarque em Curitiba. Roupas confortáveis e um agasalho leve também são recomendados.