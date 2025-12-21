Acesse sua conta
A viagem trem mais luxuosa do Brasil vai te surpreender com paisagens de tirar o fôlego

Viagem ferroviária entre Curitiba e Morretes une conforto, paisagens preservadas e um dos maiores feitos da engenharia nacional

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 13:00

Trem da Serra do Mar
Trem da Serra do Mar Crédito: Reprodução

Muito além de um simples deslocamento, o Trem da Serra do Mar se firmou como uma experiência turística completa. O percurso ferroviário que liga Curitiba a Morretes combina sofisticação, patrimônio histórico e contato direto com a Mata Atlântica, sendo frequentemente apontado como a viagem de trem mais luxuosa do Brasil.

A bordo de vagões panorâmicos e serviços diferenciados, o passageiro atravessa a Serra do Mar paranaense por um trajeto centenário que valoriza tanto a engenharia quanto a contemplação da natureza.

Trem da Serra do Mar

Trem da Serra do Mar por Reprodução
Trem da Serra do Mar por Reprodução
Trem da Serra do Mar por Reprodução
Trem da Serra do Mar por Reprodução
Trem da Serra do Mar por Reprodução
1 de 5
Trem da Serra do Mar por Reprodução

Um clássico do turismo ferroviário brasileiro

O Trem da Serra do Mar é um dos passeios mais tradicionais do Paraná e referência nacional em turismo ferroviário. Construída no século 19, a ferrovia corta a Serra do Mar por um traçado considerado ousado para a época, ligando o planalto ao litoral.

Durante a viagem, o passageiro percorre túneis históricos, pontes elevadas e encostas cobertas por vegetação densa. O cenário natural se mantém praticamente intacto, o que transforma o trajeto em um espetáculo contínuo.

Essa combinação de história, paisagem e conforto consolidou o passeio como uma das experiências mais procuradas por turistas que buscam tranquilidade, exclusividade e um ritmo de viagem mais contemplativo.

Preços e categorias do Trem da Serra do Mar

Os valores da viagem no Trem da Serra do Mar variam conforme a classe escolhida e o período do ano. As categorias mais simples oferecem conforto básico, enquanto as versões premium e de luxo elevam significativamente o nível da experiência.

Nas classes superiores, os passageiros contam com poltronas amplas, bebidas selecionadas, lanches ou refeições completas e atendimento personalizado. Algumas categorias incluem ainda guia especializado e transporte rodoviário no retorno.

Em feriados, férias escolares e datas especiais, os preços tendem a subir. Já fora da alta temporada, surgem pacotes promocionais que combinam o passeio de trem com almoço típico em Morretes ou passeios complementares.

Quanto tempo dura a viagem pela Serra do Mar

O trajeto ferroviário entre Curitiba e Morretes tem duração média de três a quatro horas. O tempo pode variar conforme condições climáticas, paradas técnicas e fluxo de trens na linha histórica.

A velocidade reduzida faz parte da proposta do passeio. Em vez de pressa, a experiência prioriza a observação da paisagem, permitindo apreciar rios, vales profundos e trechos densos de Mata Atlântica.

Muitos turistas optam por fazer apenas um dos sentidos de trem e retornar por estrada. Essa alternativa facilita o planejamento e permite aproveitar Morretes com mais calma ao longo do dia.

O que faz do Trem da Serra do Mar uma viagem de luxo

O reconhecimento do Trem da Serra do Mar como a viagem de trem mais luxuosa do Brasil está ligado à atenção aos detalhes. Vagões restaurados, ambientação elegante e serviço de bordo diferenciado elevam o padrão do passeio.

Além do conforto interno, o entorno natural exerce papel central na experiência. A ferrovia atravessa uma das regiões mais preservadas da Mata Atlântica, revelando cenários que mudam a cada curva do trajeto.

Esse conjunto de fatores transformou o passeio em produto valorizado por agências de turismo de alto padrão, sendo frequentemente incluído em roteiros exclusivos voltados ao público nacional e internacional.

Dicas para planejar o passeio com tranquilidade

Reservar os bilhetes com antecedência é essencial, principalmente para quem deseja viajar nas categorias premium ou em datas concorridas. As vagas costumam se esgotar rapidamente nesses períodos.

Checar a previsão do tempo ajuda a aproveitar melhor a paisagem, assim como chegar cedo à estação de embarque em Curitiba. Roupas confortáveis e um agasalho leve também são recomendados.

Muitos viajantes combinam o passeio com experiências gastronômicas em Morretes, como o tradicional barreado. Para quem gosta de fotografia, os vagões panorâmicos oferecem excelentes pontos de observação ao longo de todo o percurso.

