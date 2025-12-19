TECNOLOGIA

Só paranoia? O que explica cada vez mais pessoas cobrirem as câmeras dos celulares com fita adesiva

Uma atitude discreta virou tendência e reacendeu o debate sobre privacidade e segurança no uso diário do smartphone

Agência Correio

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:00

Golpistas usam diferentes abordagens para convencer usuários a instalar aplicativos maliciosos Crédito: Freepik

O smartphone deixou de ser apenas um aparelho de comunicação há muito tempo. Ele está conosco do início ao fim do dia, acompanhando momentos de trabalho, lazer e até situações pessoais que antes ficavam restritas ao ambiente privado.

Por meio dele, conversamos, registramos imagens, navegamos nas redes sociais e resolvemos tarefas importantes da rotina. Justamente por isso, muitas pessoas acabam ignorando o nível de acesso que o celular tem ao ambiente ao seu redor, incluindo imagem e som.

Esse cenário tem aumentado a preocupação com a privacidade digital. Nos últimos tempos, um comportamento simples passou a chamar atenção: cobrir a câmera do celular com fita adesiva sempre que ela não está em uso. A prática ganhou visibilidade após ser divulgada pelo site Kaipkada e rapidamente se espalhou entre usuários mais atentos à segurança.

Internet nos óculos - o fim do celular? 1 de 5

Riscos escondidos nos aplicativos

Um dos principais pontos de alerta envolve aplicativos instalados fora das lojas oficiais, como App Store e Google Play. Downloads feitos por links externos exigem atenção redobrada, já que nem sempre passam por verificações de segurança.

Golpistas usam diferentes abordagens para convencer usuários a instalar aplicativos maliciosos. Depois de instalados, esses programas podem permitir acesso indevido ao celular sem levantar suspeitas imediatas.

Empresas especializadas em segurança digital alertam que alguns desses apps conseguem ativar a câmera do aparelho e transmitir imagens ou vídeos em tempo real, sem que o usuário perceba qualquer sinal visível de que isso está acontecendo.

Uma proteção simples e acessível

Embora pareça exagero para alguns, cobrir a câmera com fita adesiva é uma solução prática e barata para reduzir riscos. O bloqueio físico da lente impede qualquer visualização indevida quando a câmera não está sendo usada.

Essa medida não substitui cuidados essenciais, como manter o sistema atualizado, evitar aplicativos desconhecidos e revisar permissões concedidas. Ainda assim, funciona como uma camada extra de proteção e traz mais tranquilidade no dia a dia.

Indícios de que algo não vai bem

Certos comportamentos do celular podem indicar problemas. Descargas rápidas de bateria sem motivo aparente ou aumento repentino no uso de dados podem ser sinais de atividades suspeitas rodando em segundo plano.