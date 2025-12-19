Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Só paranoia? O que explica cada vez mais pessoas cobrirem as câmeras dos celulares com fita adesiva

Uma atitude discreta virou tendência e reacendeu o debate sobre privacidade e segurança no uso diário do smartphone

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:00

Golpistas usam diferentes abordagens para convencer usuários a instalar aplicativos maliciosos
Golpistas usam diferentes abordagens para convencer usuários a instalar aplicativos maliciosos Crédito: Freepik

O smartphone deixou de ser apenas um aparelho de comunicação há muito tempo. Ele está conosco do início ao fim do dia, acompanhando momentos de trabalho, lazer e até situações pessoais que antes ficavam restritas ao ambiente privado.

Por meio dele, conversamos, registramos imagens, navegamos nas redes sociais e resolvemos tarefas importantes da rotina. Justamente por isso, muitas pessoas acabam ignorando o nível de acesso que o celular tem ao ambiente ao seu redor, incluindo imagem e som.

Esse cenário tem aumentado a preocupação com a privacidade digital. Nos últimos tempos, um comportamento simples passou a chamar atenção: cobrir a câmera do celular com fita adesiva sempre que ela não está em uso. A prática ganhou visibilidade após ser divulgada pelo site Kaipkada e rapidamente se espalhou entre usuários mais atentos à segurança.

Internet nos óculos - o fim do celular?

Zuckerberg anunciou o Ray-Ban Stories, óculos inteligentes criados em parceria com a famosa marca Ray-Ban em 2021 por Meta Ray-Ban/Divulgação
Acessório é capaz de gravar Stories e postá-los nas redes sociais e integrar com o WhatsApp por Meta Ray-Ban/Divulgação
Dá para realizar chamadas, além de ouvir e enviar mensagens, com criptografia de ponta a ponta por Meta Ray-Ban/Divulgação
Apple também lançou o seus óculos | Apple Divulgação por Meta Ray-Ban/Divulgação
Produto custa a partir de US$ 299 no exterior, o equivalente a R$ 1.6 por Meta Ray-Ban/Divulgação
1 de 5
Zuckerberg anunciou o Ray-Ban Stories, óculos inteligentes criados em parceria com a famosa marca Ray-Ban em 2021 por Meta Ray-Ban/Divulgação

Riscos escondidos nos aplicativos

Um dos principais pontos de alerta envolve aplicativos instalados fora das lojas oficiais, como App Store e Google Play. Downloads feitos por links externos exigem atenção redobrada, já que nem sempre passam por verificações de segurança.

Golpistas usam diferentes abordagens para convencer usuários a instalar aplicativos maliciosos. Depois de instalados, esses programas podem permitir acesso indevido ao celular sem levantar suspeitas imediatas.

Empresas especializadas em segurança digital alertam que alguns desses apps conseguem ativar a câmera do aparelho e transmitir imagens ou vídeos em tempo real, sem que o usuário perceba qualquer sinal visível de que isso está acontecendo.

Uma proteção simples e acessível

Embora pareça exagero para alguns, cobrir a câmera com fita adesiva é uma solução prática e barata para reduzir riscos. O bloqueio físico da lente impede qualquer visualização indevida quando a câmera não está sendo usada.

Essa medida não substitui cuidados essenciais, como manter o sistema atualizado, evitar aplicativos desconhecidos e revisar permissões concedidas. Ainda assim, funciona como uma camada extra de proteção e traz mais tranquilidade no dia a dia.

Indícios de que algo não vai bem

Certos comportamentos do celular podem indicar problemas. Descargas rápidas de bateria sem motivo aparente ou aumento repentino no uso de dados podem ser sinais de atividades suspeitas rodando em segundo plano.

Nessas situações, a fita adesiva não resolve a causa do problema, mas atua como uma barreira imediata. Pode não ser a opção mais elegante, porém é eficaz. Para quem suspeita de espionagem ou acesso indevido, a prática pode ser um passo simples de prevenção.

Leia mais

Imagem - Assumir cabelos brancos muda a forma como mulheres são avaliadas em entrevistas, revela executiva

Assumir cabelos brancos muda a forma como mulheres são avaliadas em entrevistas, revela executiva

Imagem - Cientistas alertam: nossa maior ilha está se movendo para o Nordeste

Cientistas alertam: nossa maior ilha está se movendo para o Nordeste

Imagem - Por que alguns signos parecem 'abençoados' enquanto outros vivem ondas de azar? Astrólogos explicam

Por que alguns signos parecem 'abençoados' enquanto outros vivem ondas de azar? Astrólogos explicam

Mais recentes

Imagem - Fechamento de ciclo: O que a energia desta sexta revela sobre o fim de semana do seu signo (19 de dezembro)

Fechamento de ciclo: O que a energia desta sexta revela sobre o fim de semana do seu signo (19 de dezembro)
Imagem - 5 signos estão com toda sorte a seu favor e tem 90% de possibilidade de ganhar na Mega da Virada

5 signos estão com toda sorte a seu favor e tem 90% de possibilidade de ganhar na Mega da Virada
Imagem - Pai de menina: Xamã encanta ao mostrar momento com a filha

Pai de menina: Xamã encanta ao mostrar momento com a filha

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
01

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro
02

A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro

Imagem - 4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026
03

4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
04

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto