Usar verde no Natal engravida? Especialista em cores explica a superstição

Uma coincidência (será?) envolvendo famosas reacendeu uma superstição antiga nas festas de fim de ano

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 09:46

Especialista explica o que a cromoterapia diz sobre o verde e por que a crença não se sustenta Crédito: Freepik

À mesa da ceia, entre brindes e promessas silenciosas, algumas crenças reaparecem com força. Nos últimos anos, uma delas voltou a chamar atenção: a ideia de que vestir verde no Natal pode resultar em gravidez no ano seguinte.

A teoria ganhou fôlego nas redes sociais após episódios envolvendo famosas e influenciadoras e passou a gerar curiosidade, dúvidas e até apreensão. Mas será que existe fundamento nessa associação?

Antes de transformar o look natalino em ritual, especialistas ajudam a entender como surgem essas narrativas e qual é, de fato, o papel das cores sobre o corpo e as emoções.

Como surgiu a crença nos últimos anos?

O impulso para acreditar veio de casos pontuais. Um dos mais citados envolve Viih Tube, que passou o Natal de 2021 vestindo verde e, meses depois, anunciou a chegada da filha Lua, fruto do relacionamento com Eliezer.

A coincidência foi suficiente para alimentar comentários e teorias. Rapidamente, o episódio passou a circular como exemplo de que a cor teria influência direta sobre a fertilidade feminina, especialmente em períodos simbólicos.

Especialistas, porém, reforçam que relações de causa não se constroem a partir de episódios isolados. A repetição nas redes cria familiaridade, mas não comprovação. A crença se sustenta mais na narrativa do que em fatos.

O significado do verde além das superstições

Do ponto de vista da cromoterapia, nenhuma cor é capaz de provocar uma gravidez.

Ainda assim, o verde possui simbolismos importantes. Ele é associado à harmonia, ao equilíbrio emocional e à recuperação física, ajudando a reduzir tensões e a restaurar a energia do organismo.

Esses efeitos são indiretos e ligados ao bem-estar. Não há relação automática entre vestir verde em uma data específica e mudanças fisiológicas profundas. O impacto está no estado emocional, não em um suposto poder oculto da cor.

Entre o desejo e a realidade

O cuidado maior está nas expectativas criadas. Para quem enfrenta dificuldades para engravidar, apostar em superstições pode gerar frustração e sofrimento emocional quando o resultado esperado não acontece.

Ao mesmo tempo, especialistas reconhecem a influência da mente. Pensamentos positivos e intenções claras ajudam a construir um ambiente emocional mais saudável, o que pode refletir no cuidado com o próprio corpo.