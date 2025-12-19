Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Usar verde no Natal engravida? Especialista em cores explica a superstição

Uma coincidência (será?) envolvendo famosas reacendeu uma superstição antiga nas festas de fim de ano

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 09:46

Especialista explica o que a cromoterapia diz sobre o verde e por que a crença não se sustenta
Especialista explica o que a cromoterapia diz sobre o verde e por que a crença não se sustenta Crédito: Freepik

À mesa da ceia, entre brindes e promessas silenciosas, algumas crenças reaparecem com força. Nos últimos anos, uma delas voltou a chamar atenção: a ideia de que vestir verde no Natal pode resultar em gravidez no ano seguinte.

A teoria ganhou fôlego nas redes sociais após episódios envolvendo famosas e influenciadoras e passou a gerar curiosidade, dúvidas e até apreensão. Mas será que existe fundamento nessa associação?

Decoração de Natal dos Famosos

Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
1 de 9
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução

Antes de transformar o look natalino em ritual, especialistas ajudam a entender como surgem essas narrativas e qual é, de fato, o papel das cores sobre o corpo e as emoções.

Leia mais

Imagem - Pode beber água antes de dormir? Veja o que os médicos realmente dizem sobre esse hábito

Pode beber água antes de dormir? Veja o que os médicos realmente dizem sobre esse hábito

Imagem - A árvore que ocupa pouco espaço, dá belos frutos e é ideal para pequenos jardins no Brasil

A árvore que ocupa pouco espaço, dá belos frutos e é ideal para pequenos jardins no Brasil

Imagem - Quer um bolo macio e fofinho? Tire agora esse papel manteiga debaixo dele

Quer um bolo macio e fofinho? Tire agora esse papel manteiga debaixo dele

Como surgiu a crença nos últimos anos?

O impulso para acreditar veio de casos pontuais. Um dos mais citados envolve Viih Tube, que passou o Natal de 2021 vestindo verde e, meses depois, anunciou a chegada da filha Lua, fruto do relacionamento com Eliezer.

A coincidência foi suficiente para alimentar comentários e teorias. Rapidamente, o episódio passou a circular como exemplo de que a cor teria influência direta sobre a fertilidade feminina, especialmente em períodos simbólicos.

Especialistas, porém, reforçam que relações de causa não se constroem a partir de episódios isolados. A repetição nas redes cria familiaridade, mas não comprovação. A crença se sustenta mais na narrativa do que em fatos.

O significado do verde além das superstições

Do ponto de vista da cromoterapia, nenhuma cor é capaz de provocar uma gravidez.

Ainda assim, o verde possui simbolismos importantes. Ele é associado à harmonia, ao equilíbrio emocional e à recuperação física, ajudando a reduzir tensões e a restaurar a energia do organismo.

Esses efeitos são indiretos e ligados ao bem-estar. Não há relação automática entre vestir verde em uma data específica e mudanças fisiológicas profundas. O impacto está no estado emocional, não em um suposto poder oculto da cor.

Entre o desejo e a realidade

O cuidado maior está nas expectativas criadas. Para quem enfrenta dificuldades para engravidar, apostar em superstições pode gerar frustração e sofrimento emocional quando o resultado esperado não acontece.

Ao mesmo tempo, especialistas reconhecem a influência da mente. Pensamentos positivos e intenções claras ajudam a construir um ambiente emocional mais saudável, o que pode refletir no cuidado com o próprio corpo.

Se a gravidez ocorrer, será resultado de múltiplos fatores. A cor usada no Natal pode até simbolizar um desejo, mas não determina o desfecho. A vida segue caminhos mais complexos do que uma simples escolha de roupa.

Mais recentes

Imagem - Quem são as ex-esposas famosas de César Tralli antes de Ticiane Pinheiro

Quem são as ex-esposas famosas de César Tralli antes de Ticiane Pinheiro
Imagem - Chá e café têm efeitos opostos e podem comprometer os ossos em mulheres idosas; saiba como não errar

Chá e café têm efeitos opostos e podem comprometer os ossos em mulheres idosas; saiba como não errar
Imagem - Como é o jatinho de Belo que impressiona pelo luxo e pode chegar a R$ 35 milhões

Como é o jatinho de Belo que impressiona pelo luxo e pode chegar a R$ 35 milhões

MAIS LIDAS

Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó
01

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
02

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas
03

Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
04

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola