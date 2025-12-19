Usar verde no Natal engravida? Especialista em cores explica a superstição

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 09:46
À mesa da ceia, entre brindes e promessas silenciosas, algumas crenças reaparecem com força. Nos últimos anos, uma delas voltou a chamar atenção: a ideia de que vestir verde no Natal pode resultar em gravidez no ano seguinte.
A teoria ganhou fôlego nas redes sociais após episódios envolvendo famosas e influenciadoras e passou a gerar curiosidade, dúvidas e até apreensão. Mas será que existe fundamento nessa associação?
Decoração de Natal dos Famosos
Antes de transformar o look natalino em ritual, especialistas ajudam a entender como surgem essas narrativas e qual é, de fato, o papel das cores sobre o corpo e as emoções.
O impulso para acreditar veio de casos pontuais. Um dos mais citados envolve Viih Tube, que passou o Natal de 2021 vestindo verde e, meses depois, anunciou a chegada da filha Lua, fruto do relacionamento com Eliezer.
A coincidência foi suficiente para alimentar comentários e teorias. Rapidamente, o episódio passou a circular como exemplo de que a cor teria influência direta sobre a fertilidade feminina, especialmente em períodos simbólicos.
Especialistas, porém, reforçam que relações de causa não se constroem a partir de episódios isolados. A repetição nas redes cria familiaridade, mas não comprovação. A crença se sustenta mais na narrativa do que em fatos.
Do ponto de vista da cromoterapia, nenhuma cor é capaz de provocar uma gravidez.
Ainda assim, o verde possui simbolismos importantes. Ele é associado à harmonia, ao equilíbrio emocional e à recuperação física, ajudando a reduzir tensões e a restaurar a energia do organismo.
Esses efeitos são indiretos e ligados ao bem-estar. Não há relação automática entre vestir verde em uma data específica e mudanças fisiológicas profundas. O impacto está no estado emocional, não em um suposto poder oculto da cor.
O cuidado maior está nas expectativas criadas. Para quem enfrenta dificuldades para engravidar, apostar em superstições pode gerar frustração e sofrimento emocional quando o resultado esperado não acontece.
Ao mesmo tempo, especialistas reconhecem a influência da mente. Pensamentos positivos e intenções claras ajudam a construir um ambiente emocional mais saudável, o que pode refletir no cuidado com o próprio corpo.
Se a gravidez ocorrer, será resultado de múltiplos fatores. A cor usada no Natal pode até simbolizar um desejo, mas não determina o desfecho. A vida segue caminhos mais complexos do que uma simples escolha de roupa.