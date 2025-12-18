A árvore que ocupa pouco espaço, dá belos frutos e é ideal para pequenos jardins no Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18:00
A feijoa se destaca como uma frutífera que combina beleza, funcionalidade e tamanho reduzido. Essas características fazem dela uma escolha cada vez mais comum em jardins urbanos.
Além de ocupar pouco espaço, a árvore oferece frutos saborosos no outono e mantém valor ornamental ao longo de todo o ano.
Frutas: feijoa, goiaba-da-serra, goiaba serrana
A feijoa apresenta crescimento controlado, o que reduz problemas comuns associados a árvores de grande porte.
Essa característica permite o plantio próximo a casas, muros e cercas, ampliando as possibilidades de uso no jardim.
As flores surgem na primavera e contribuem para deixar o jardim mais atrativo, com aparência delicada e ornamental.
No outono, os frutos assumem protagonismo, agregando valor alimentar e funcional à planta.
Após o primeiro ano, a feijoa se torna resistente e de fácil manejo, exigindo menos regas.
A adubação orgânica periódica e podas leves garantem floração abundante e boa produção de frutos.
A feijoa prefere climas amenos e encontra boas condições no Sul e Sudeste do Brasil.
Com solo bem drenado, a árvore mantém produtividade estável mesmo em espaços reduzidos.