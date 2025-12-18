Acesse sua conta
A árvore que ocupa pouco espaço, dá belos frutos e é ideal para pequenos jardins no Brasil

Raízes pouco agressivas que não danificam estruturas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18:00

Raízes pouco agressivas que não danificam estruturas
Raízes pouco agressivas que não danificam estruturas Crédito: Reprodução/YouTube

A feijoa se destaca como uma frutífera que combina beleza, funcionalidade e tamanho reduzido. Essas características fazem dela uma escolha cada vez mais comum em jardins urbanos.

Além de ocupar pouco espaço, a árvore oferece frutos saborosos no outono e mantém valor ornamental ao longo de todo o ano.

Frutas: feijoa, goiaba-da-serra, goiaba serrana

Feijoa: rica em cálcio, zinco, magnésio, proteínas e vitaminas do complexo B e C, reforça o sistema imunológico e cognitivo e o combate à depressão
A goiaba serrana encontra um ambiente ideal para seu desenvolvimento por Divulgação
A goiaba serrana, também conhecida como feijoa, apresenta propriedades anti-inflamatórias e se destaca na gastronomia – Foto: Divulgação por Divulgação
A feijoa reforça o sistema imunológico, o combate à depressão e o sistema cognitivo por HortResearch/Divulgação
A feijoa reforça o sistema imunológico, o combate à depressão e o sistema cognitivo por Divulgação
1 de 5
Feijoa: rica em cálcio, zinco, magnésio, proteínas e vitaminas do complexo B e C, reforça o sistema imunológico e cognitivo e o combate à depressão por Divulgação

Estrutura compacta e segura para áreas residenciais

A feijoa apresenta crescimento controlado, o que reduz problemas comuns associados a árvores de grande porte.

Essa característica permite o plantio próximo a casas, muros e cercas, ampliando as possibilidades de uso no jardim.

Flores e frutos que valorizam o espaço

As flores surgem na primavera e contribuem para deixar o jardim mais atrativo, com aparência delicada e ornamental.

No outono, os frutos assumem protagonismo, agregando valor alimentar e funcional à planta.

Manutenção simples e eficiente

Após o primeiro ano, a feijoa se torna resistente e de fácil manejo, exigindo menos regas.

A adubação orgânica periódica e podas leves garantem floração abundante e boa produção de frutos.

Ambiente ideal para o cultivo

A feijoa prefere climas amenos e encontra boas condições no Sul e Sudeste do Brasil.

Com solo bem drenado, a árvore mantém produtividade estável mesmo em espaços reduzidos.

