Rafa Kalimann encanta ao dançar de barrigão na reta final da gravidez

Apresentadora está grávida de Zuza, sua primeiro filha com o namorado Nattan

Elis Freire

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:09

Rafa Kalimann em vídeo dançando Crédito: Reprodução / Instagram

A atriz e apresentadora Rafa Kalimann está radiante na reta final da gravidez de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (17), Rafa esbanjou sensualidade e animação ao dançar de barrigão, com quase 9 meses de gestação.

Nas imagens, ela está curtindo uma versão brasileira da música 'The Fate of Ophelia', de Taylor Swift. A releitura foi criada por um fã com o uso de inteligência artificial trazendo um letra em português, com toques de pagode e nas vozes de Luísa Sonza e Dilsinho.

"Até Shakespeare gostaria que fizéssemos alguma coisaaaaa!! Essa música é viciante! Essa versão abrasileirada precisa “existir" com o aval de Taylor, claro..", defendeu ela na legenda bem humorada. Ofélia (em inglês Ophelia) é uma personagem da obra Hamlet de William Shakespeare.

Os elogios dos comentários foram inúmeros. "Lindas", escreveu o namorado Nattan. "Eu inventaria agora um Miss Universo Gestante só pra te dar a coroa neste momento" , disse uma fã. "Mulher se mantenha sempre grávida porque você está linda", afirmou outra. "Tá tão linda com esse barrigão", escreveu uma terceira.