Rafa Kalimann encanta ao dançar de barrigão na reta final da gravidez

Apresentadora está grávida de Zuza, sua primeiro filha com o namorado Nattan

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:09

Rafa Kalimann em vídeo dançando
Rafa Kalimann em vídeo dançando Crédito: Reprodução / Instagram

A atriz e apresentadora Rafa Kalimann está radiante na reta final da gravidez de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (17), Rafa esbanjou sensualidade e animação ao dançar de barrigão, com quase 9 meses de gestação.

Nas imagens, ela está curtindo uma versão brasileira da música 'The Fate of Ophelia', de Taylor Swift. A releitura foi criada por um fã com o uso de inteligência artificial trazendo um letra em português, com toques de pagode e nas vozes de Luísa Sonza e Dilsinho.

"Até Shakespeare gostaria que fizéssemos alguma coisaaaaa!! Essa música é viciante! Essa versão abrasileirada precisa “existir" com o aval de Taylor, claro..", defendeu ela na legenda bem humorada. Ofélia (em inglês Ophelia) é uma personagem da obra Hamlet de William Shakespeare.

Os elogios dos comentários foram inúmeros. "Lindas", escreveu o namorado Nattan. "Eu inventaria agora um Miss Universo Gestante só pra te dar a coroa neste momento" , disse uma fã. "Mulher se mantenha sempre grávida porque você está linda", afirmou outra. "Tá tão linda com esse barrigão", escreveu uma terceira.

Rafa Kalimann de barrigão
Rafa Kalimann de barrigão Crédito: Reprodução

