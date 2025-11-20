Rafa Kalimann alerta fãs após seguidora cair em golpe com vídeo feito por IA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12:15
Rafa Kalimann voltou às redes nesta quarta-feira (19) para fazer um alerta urgente aos fãs. A atriz revelou que uma seguidora perdeu uma quantia significativa de dinheiro após acreditar em um vídeo manipulado por inteligência artificial que usava a imagem da artista para vender um produto falso.
Segundo Rafa, o golpe simulava perfeitamente sua voz e aparência. “Uma seguidora, infelizmente, acabou de cair num golpe porque ela viu um vídeo feito por inteligência artificial que usaram a minha imagem para divulgar um produto que eu jamais divulgaria”, contou.
A atriz reforçou que nunca aceitou anúncios do tipo. “Já tive inúmeras propostas e nunca aceitei, e ela depositou confiança exatamente porque eu estava falando no vídeo. Colocou muito dinheiro e perdeu esse dinheiro, infelizmente. Cuidado, gente, cuidado, fiquem ligados, fiquem atentos”, pediu.
Rafa também reconheceu que identificar conteúdos falsos tem se tornado cada vez mais difícil. “Eu sei que é muito difícil porque às vezes fica muito real, como esse vídeo é realmente muito real, mas tenta pesquisar, vê se conhece outras pessoas que já usaram esse produto. Tem muitas pessoas que usam a IA de forma maldosa”, completou.