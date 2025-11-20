CELEBRIDADES

Rafa Kalimann alerta fãs após seguidora cair em golpe com vídeo feito por IA

Ex-BBB denuncia uso indevido de sua imagem em anúncio falso que levou vítima a perder dinheiro

Heider Sacramento

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12:15

Rafa Kalimann alerta fãs após golpe com vídeo falso feito por IA Crédito: Reprodução

Rafa Kalimann voltou às redes nesta quarta-feira (19) para fazer um alerta urgente aos fãs. A atriz revelou que uma seguidora perdeu uma quantia significativa de dinheiro após acreditar em um vídeo manipulado por inteligência artificial que usava a imagem da artista para vender um produto falso.

Segundo Rafa, o golpe simulava perfeitamente sua voz e aparência. “Uma seguidora, infelizmente, acabou de cair num golpe porque ela viu um vídeo feito por inteligência artificial que usaram a minha imagem para divulgar um produto que eu jamais divulgaria”, contou.

Rafa Kalimann e Nattan 1 de 17

A atriz reforçou que nunca aceitou anúncios do tipo. “Já tive inúmeras propostas e nunca aceitei, e ela depositou confiança exatamente porque eu estava falando no vídeo. Colocou muito dinheiro e perdeu esse dinheiro, infelizmente. Cuidado, gente, cuidado, fiquem ligados, fiquem atentos”, pediu.