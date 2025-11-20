Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rafa Kalimann alerta fãs após seguidora cair em golpe com vídeo feito por IA

Ex-BBB denuncia uso indevido de sua imagem em anúncio falso que levou vítima a perder dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12:15

Rafa Kalimann alerta fãs após golpe com vídeo falso feito por IA Crédito: Reprodução

Rafa Kalimann voltou às redes nesta quarta-feira (19) para fazer um alerta urgente aos fãs. A atriz revelou que uma seguidora perdeu uma quantia significativa de dinheiro após acreditar em um vídeo manipulado por inteligência artificial que usava a imagem da artista para vender um produto falso.

Segundo Rafa, o golpe simulava perfeitamente sua voz e aparência. “Uma seguidora, infelizmente, acabou de cair num golpe porque ela viu um vídeo feito por inteligência artificial que usaram a minha imagem para divulgar um produto que eu jamais divulgaria”, contou.

Rafa Kalimann e Nattan

Rafa Kalimann e Nattan fizeram chá revelação nesta terça (10) por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
Nattan ganhou um cachorro de presente da namorada, Rafa Kalimann por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram
Rafa e Nattan se surpreenderam ao encontrar bolsa de luxo no final no fundo da embalagem por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan em chá revelação por Reprodução / Redes Sociais
Nattan e Rafa Kalimann por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
Nattan ganhou um cachorro de presente da namorada, Rafa Kalimann por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan em vídeo de anuncio da gravidez por Reprodução
Nattan e Rafa Kalimann por Reprodução / Redes Sociais
Layla / Nattanzinho e Rafa Kalimann por Reprodução / Redes Sociais
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
1 de 17
Rafa Kalimann e Nattan fizeram chá revelação nesta terça (10) por Reprodução

A atriz reforçou que nunca aceitou anúncios do tipo. “Já tive inúmeras propostas e nunca aceitei, e ela depositou confiança exatamente porque eu estava falando no vídeo. Colocou muito dinheiro e perdeu esse dinheiro, infelizmente. Cuidado, gente, cuidado, fiquem ligados, fiquem atentos”, pediu.

Rafa também reconheceu que identificar conteúdos falsos tem se tornado cada vez mais difícil. “Eu sei que é muito difícil porque às vezes fica muito real, como esse vídeo é realmente muito real, mas tenta pesquisar, vê se conhece outras pessoas que já usaram esse produto. Tem muitas pessoas que usam a IA de forma maldosa”, completou.

Leia mais

Imagem - Heloisa Périssé assume namoro com diretora de TV Letícia Prisco

Heloisa Périssé assume namoro com diretora de TV Letícia Prisco

Imagem - Márcia Sensitiva acende alerta sobre reencontro de Belo e Viviane em Três Graças: ‘Vai dar encrenca’

Márcia Sensitiva acende alerta sobre reencontro de Belo e Viviane em Três Graças: ‘Vai dar encrenca’

Imagem - Atriz critica escolha de Jade Picon como vilã em novela e desabafa: ‘Desvalorizam nosso trabalho’

Atriz critica escolha de Jade Picon como vilã em novela e desabafa: ‘Desvalorizam nosso trabalho’

Tags:

Rafa Kalimann

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Atriz é criticada após iniciar uso de remédio para emagrecer: 'Já é magra e linda'

Atriz é criticada após iniciar uso de remédio para emagrecer: 'Já é magra e linda'
Imagem - Filhos do casal Nardoni processam autor de obra que inspirou série ‘Tremembé’ após revelação chocante

Filhos do casal Nardoni processam autor de obra que inspirou série ‘Tremembé’ após revelação chocante

MAIS LIDAS

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
01

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores
02

Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores

Imagem - Bebê de 1 ano é baleada na cabeça após carro da família ser abordado por traficantes
03

Bebê de 1 ano é baleada na cabeça após carro da família ser abordado por traficantes

Imagem - Duda revela novos detalhes sobre o romance com Cristian Cravinhos em Tremembé e garante: 'Comigo, nunca precisou usar Viagra'
04

Duda revela novos detalhes sobre o romance com Cristian Cravinhos em Tremembé e garante: 'Comigo, nunca precisou usar Viagra'