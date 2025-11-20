Acesse sua conta
Heloisa Périssé assume namoro com diretora de TV Letícia Prisco

Atriz confirma nova relação após período de mudanças pessoais e revela que romance começou nos bastidores de programa do Multishow

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:58

Heloisa Périssé está vivendo uma nova fase na vida afetiva. A atriz confirmou ao portal Hugo Gloss que engatou um namoro com a diretora de televisão Letícia Prisco, responsável pela segunda temporada de Tem que Suar, do Multishow. Foi justamente durante as gravações da atração que as duas se aproximaram e iniciaram um relacionamento que, até então, se mantinha longe dos holofotes.

O romance, que começou no fim de 2024, era mantido de forma discreta apesar de Heloisa e Letícia já circularem juntas em eventos culturais e sociais. Agora, a atriz decidiu tornar pública a relação.

A novidade chega em um momento de transição para Heloisa, que encerrou em 2024 o casamento de mais de duas décadas com o diretor Mauro Farias, pai de sua filha caçula, Antônia. Antes disso, ela também foi casada com o ator Lug de Paula, o Seu Boneco da Escolinha do Professor Raimundo, com quem tem a filha mais velha, Luísa.

