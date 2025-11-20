NOVO CASAL

Heloisa Périssé assume namoro com diretora de TV Letícia Prisco

Atriz confirma nova relação após período de mudanças pessoais e revela que romance começou nos bastidores de programa do Multishow

Heider Sacramento

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:58

Heloisa Périssé assume novo romance e celebra fase de recomeço Crédito: Reprodução

Heloisa Périssé está vivendo uma nova fase na vida afetiva. A atriz confirmou ao portal Hugo Gloss que engatou um namoro com a diretora de televisão Letícia Prisco, responsável pela segunda temporada de Tem que Suar, do Multishow. Foi justamente durante as gravações da atração que as duas se aproximaram e iniciaram um relacionamento que, até então, se mantinha longe dos holofotes.

O romance, que começou no fim de 2024, era mantido de forma discreta apesar de Heloisa e Letícia já circularem juntas em eventos culturais e sociais. Agora, a atriz decidiu tornar pública a relação.

Heloisa Périssé assume novo romance 1 de 5