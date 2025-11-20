Acesse sua conta
Atriz critica escolha de Jade Picon como vilã em novela e desabafa: ‘Desvalorizam nosso trabalho’

Descontentamento viralizou e artista precisou publicar retratação nas redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 07:38

Jade Picon
Jade Picon Crédito: Reprodução

A escalação de Jade Picon para o papel de vilã em uma “novelinha vertical” da Globo reacendeu um debate quente nas redes sociais. A atriz Gabriela Dallacosta usou os comentários de uma publicação do colunista Lucas Pasin, nesta quarta-feira (19), para criticar abertamente a escolha da emissora por influenciadores digitais em papéis de destaque.

Ela não economizou nas palavras. “Só acho que [o papel] deveria ser para uma atriz, não de novo para uma influenciadora. Já colocaram ela e foi uma vergonha a atuação. Será que não aprendem?”, escreveu, gerando imediata repercussão.

Jade Picon

Gabriela reforçou que a presença constante de influenciadores nas produções da Globo prejudica quem construiu carreira na atuação: “É triste ver como desvalorizam nosso trabalho, achando que qualquer um pode fazer. Atuar é muito mais do que dizer um texto. Enquanto isso, vários atores e atrizes desempregados só querendo uma oportunidade”.

Comentário viralizou nas redes Crédito: Reprodução

A crítica ecoou entre profissionais e fãs e rapidamente viralizou. Horas depois, diante da repercussão, Gabriela publicou uma retratação no Instagram, afirmando que sua fala foi um desabafo sobre o mercado, não um ataque pessoal.

“Quero deixar claro que manifestei apenas a minha opinião… posso ter me expressado mal, então peço desculpas. Em nenhum momento ataquei alguém. Meu ponto é a falta de oportunidades para atores. O mercado hoje toma decisões com base em números, e isso afeta quem estudou e se dedicou à arte”, explicou.

Atriz precisou se retratar Crédito: Reprodução

Ela ainda reforçou que o debate é necessário, já que a disputa por visibilidade e espaço cresce na era dos influenciadores.

Essa não é a primeira vez que Gabriela questiona escalas envolvendo celebridades da internet. Em 2021, ela se envolveu em uma polêmica com Rafa Kalimann ao falar sobre formação profissional na atuação.

Tags:

tv Globo Novelas Globoplay Jade Picon Atriz

