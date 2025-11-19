Acesse sua conta
Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imóvel de R$ 3 milhões em Alphaville tem 356 m², vista panorâmica e área gourmet

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:36

Após separação, Mara vende cobertura de R$ 3 milhões em SP
Após separação, Mara vende cobertura de R$ 3 milhões em SP Crédito: Reprodução

A nova fase de Mara Maravilha ganhou um capítulo importante: a apresentadora colocou à venda a cobertura onde morava com o agora ex-companheiro, Gabriel Torres, em Alphaville, Barueri. O fim do relacionamento, após nove anos juntos, levou o ex-casal a decidir pela venda do imóvel, avaliado em cerca de R$ 3 milhões.

A cobertura duplex, com 356 metros quadrados, chama atenção pela estrutura de alto padrão. O espaço reúne área gourmet com churrasqueira, ofurô instalado na varanda e uma vista ampla do condomínio. Entre os ambientes, estão três quartos, incluindo uma suíte com closet, salas amplas, cozinha planejada, quatro banheiros, despensa e garagem com capacidade para cinco veículos.

Cobertura de Mara Maravilha

Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram
Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram
Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram
Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram
Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram
1 de 5
Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram

Além da venda, o imóvel também é ofertado para locação por R$ 25 mil mensais.

A separação já vinha sendo comentada desde o primeiro semestre, quando vizinhos relataram uma discussão intensa durante a madrugada. Agora, oficializado o término, os dois seguirão caminhos distintos enquanto aguardam os próximos passos da negociação do imóvel.

