Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imóvel de R$ 3 milhões em Alphaville tem 356 m², vista panorâmica e área gourmet

Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:36

Após separação, Mara vende cobertura de R$ 3 milhões em SP Crédito: Reprodução

A nova fase de Mara Maravilha ganhou um capítulo importante: a apresentadora colocou à venda a cobertura onde morava com o agora ex-companheiro, Gabriel Torres, em Alphaville, Barueri. O fim do relacionamento, após nove anos juntos, levou o ex-casal a decidir pela venda do imóvel, avaliado em cerca de R$ 3 milhões.

A cobertura duplex, com 356 metros quadrados, chama atenção pela estrutura de alto padrão. O espaço reúne área gourmet com churrasqueira, ofurô instalado na varanda e uma vista ampla do condomínio. Entre os ambientes, estão três quartos, incluindo uma suíte com closet, salas amplas, cozinha planejada, quatro banheiros, despensa e garagem com capacidade para cinco veículos.

Além da venda, o imóvel também é ofertado para locação por R$ 25 mil mensais.