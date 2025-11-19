Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:36
A nova fase de Mara Maravilha ganhou um capítulo importante: a apresentadora colocou à venda a cobertura onde morava com o agora ex-companheiro, Gabriel Torres, em Alphaville, Barueri. O fim do relacionamento, após nove anos juntos, levou o ex-casal a decidir pela venda do imóvel, avaliado em cerca de R$ 3 milhões.
A cobertura duplex, com 356 metros quadrados, chama atenção pela estrutura de alto padrão. O espaço reúne área gourmet com churrasqueira, ofurô instalado na varanda e uma vista ampla do condomínio. Entre os ambientes, estão três quartos, incluindo uma suíte com closet, salas amplas, cozinha planejada, quatro banheiros, despensa e garagem com capacidade para cinco veículos.
Cobertura de Mara Maravilha
Além da venda, o imóvel também é ofertado para locação por R$ 25 mil mensais.
A separação já vinha sendo comentada desde o primeiro semestre, quando vizinhos relataram uma discussão intensa durante a madrugada. Agora, oficializado o término, os dois seguirão caminhos distintos enquanto aguardam os próximos passos da negociação do imóvel.