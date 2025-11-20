NOVELA DAS 9

Márcia Sensitiva acende alerta sobre reencontro de Belo e Viviane em Três Graças: ‘Vai dar encrenca’

Previsão da espiritualista aponta tensão e possíveis conflitos nos bastidores da novela das nove

Heider Sacramento

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 08:37

Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007 Crédito: Reprodução

O tão comentado reencontro profissional entre Belo e Viviane Araújo em Três Graças, novela das nove da TV Globo, mal foi confirmado e já virou assunto quente fora da ficção. Depois de anos separados, o ex-casal volta a contracenar, e segundo Márcia Sensitiva, o clima tende a ficar longe da tranquilidade. Em participação no Melhor da Tarde, a espiritualista não deixou dúvidas ao prever o que vem por aí. “Vai dar encrenca”, afirmou.

A entrada de Viviane na trama movimentou os bastidores. A atriz interpretará Consuelo, um amor do passado de Misael, personagem de Belo. A coincidência temporal entre a estreia dela e o afastamento temporário de Belo da novela, cerca de 12 capítulos, despertou especulações sobre uma possível manobra da emissora para evitar encontros diretos ou administrar tensões internas.

Para Márcia, essa movimentação não parece ser acidental. “Já não tá dando encrenca? Você não vê que ele vai ficar fora o tempo?”, comentou, sugerindo que a situação já gera desconforto antecipado.

A sensitiva ainda levantou dúvidas sobre as intenções de Aguinaldo Silva ao promover esse reencontro carregado de história e repercussão. “Não entendi por que o autor tá fazendo isso. Vai ver que é pra chamar atenção mesmo, como tá chamando”, avaliou, indicando que a estratégia pode ser tanto de contenção quanto de marketing.