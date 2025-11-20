Acesse sua conta
Márcia Sensitiva acende alerta sobre reencontro de Belo e Viviane em Três Graças: ‘Vai dar encrenca’

Previsão da espiritualista aponta tensão e possíveis conflitos nos bastidores da novela das nove

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 08:37

Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007
Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007 Crédito: Reprodução

O tão comentado reencontro profissional entre Belo e Viviane Araújo em Três Graças, novela das nove da TV Globo, mal foi confirmado e já virou assunto quente fora da ficção. Depois de anos separados, o ex-casal volta a contracenar, e segundo Márcia Sensitiva, o clima tende a ficar longe da tranquilidade. Em participação no Melhor da Tarde, a espiritualista não deixou dúvidas ao prever o que vem por aí. “Vai dar encrenca”, afirmou.

A entrada de Viviane na trama movimentou os bastidores. A atriz interpretará Consuelo, um amor do passado de Misael, personagem de Belo. A coincidência temporal entre a estreia dela e o afastamento temporário de Belo da novela, cerca de 12 capítulos, despertou especulações sobre uma possível manobra da emissora para evitar encontros diretos ou administrar tensões internas.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

Para Márcia, essa movimentação não parece ser acidental. “Já não tá dando encrenca? Você não vê que ele vai ficar fora o tempo?”, comentou, sugerindo que a situação já gera desconforto antecipado.

A sensitiva ainda levantou dúvidas sobre as intenções de Aguinaldo Silva ao promover esse reencontro carregado de história e repercussão. “Não entendi por que o autor tá fazendo isso. Vai ver que é pra chamar atenção mesmo, como tá chamando”, avaliou, indicando que a estratégia pode ser tanto de contenção quanto de marketing.

O reencontro de Belo e Viviane dentro de “Três Graças” deve acontecer mais adiante na trama, mas fora da ficção, o falatório já está garantindo audiência, antes mesmo de qualquer cena ir ao ar.

